Armées : un budget 2019 bien exécuté

C'est une des satisfactions pour Florence Parly. En dépit d'une hausse de 1,7 milliards d'euros de son budget, la ministre des Armées a réussi à consommer l'an dernier tous ses crédits ou presque. L'exécution du budget 2019, le premier de la nouvelle Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 "a été globalement conforme à la prévision", a soulignée le rapporteur spécial sur le contrôle et l'évaluation du budget de la défense, le député républicain de la Haute-Marne, François Cornut-Gentille. Au final, 172,4 millions d'euros n'ont pas été consommés en 2019 sur un budget global de 44,86 milliards d'euros, dont 10,83 milliards d'euros consacrés aux équipements (programme 146).

"Il faut saluer l'effort qui a été fait pour assurer une entrée en LPM sur des bases plus sincères qu'elles ne l'avaient été auparavant, à la fois du point de vue de la sécurisation des ressources, de l'intégration d'une provision pour surcoûts OPEX (opérations extérieures) en hausse et de la définition d'objectifs plus clairs en matière de programmes d'armement et d'entretien des matériels", a-t-il précisé.



Le ministère a également payé sur son propre budget le solde du budget OPEX et missions intérieures (OPINT), qui n'avait pas été pris en compte dans la provision (950 millions). Soit un montant de 406 millions d'euros. Une sous-consommation des crédits de titre 2 (fonctionnement) ainsi qu'une sous-réalisation des programmes immobiliers du ministère et des retards pris dans certains programmes d'armement, ont permis d'absorber le solde des surcoûts des OPEX et des missions intérieures.



Trois bémols

Toutefois, deux bémols ont été relevés dans ce rapport : la sous-exécution des crédits des études amont dans le programme 144 (Environnement et prospective de la politique de défense) et le report de charge qui passe de 3,4 milliards d'euros en 2018 à 3,88 milliards en 2019. "Il est très incertain que le ministère des armées puisse respecte les objectifs fixés par la LPM afin de réduire le report de charges dans les prochaines années", a estimé François Cornut-Gentille.

"Le ministère des armées respecte donc tout juste la norme de 16 % fixée par la LPM pour le report de 2019 sur 2020. Il lui sera certainement difficile de respecter l'objectif de 15 % à la fin de cette année", a-t-il précisé.

Les études amont, dont la LPM prévoit de rehausser significativement les crédits, ont connu ...