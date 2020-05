Aéronautique/Défense : le gouverment travaille sur un plan de relance et un plan de rebond

Le plan de soutien du gouvernement en faveur de l'aéronautique précise ses premiers contours. Mais il doit encore être finalisé. Il devrait être présenté début juin, voire plus surement dans la première quinzaine de juin, probablement par Emmanuel Macron. Il aura au moins trois piliers, selon nos informations : un fort soutien à la Recherche et Développement (R&D) du secteur, les fameux prêts garantis par l'État (PGE) déjà annoncés mais qui seront reconfirmés, et, enfin, un fonds de restructuration spécifique à l'aéronautique, abondé par Bpifrance, des fonds français et, plus modestement, par les "Big four" du secteur (Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales). Le ministère des Armées travaille en parallèle à "un plan de rebond", qui vise essentiellement à sécuriser la trajectoire financière de la loi de programmation militaire. Voire plus s'il y a affinité.

Pour mettre au point ce plan, les discussions se déroulent entre le GIFAS, les Big four et les ministères de l'Économie et des Transports. La chaine d'approvisionnement (supply chain) de l'aéronautique (ETI et PME) est également associée, via Patrick Daher (Daher) et Christophe Cador (Satys). Selon nos informations, deux hommes clés, qui ont la totale confiance du secteur - Didier Evrard, qui a été responsable des programmes du missilier MBDA, puis d'Airbus, et Jean-Brice Dumont (Airbus) - sont à la manœuvre pour le compte de la filière aéronautique durement éprouvée par la crise sanitaire, puis la crise économique : Didier Evrard en tant que "patron" de la Task force (Airbus, Dassault, Safran et Thales) et Jean-Brice Dumont en tant que président du Corac (Conseil pour la recherche aéronautique civile) sur le volet innovation.

"Il nous faut absolument un plan qui soutient la R&D pour que la filière reste compétitive face aux industriels américains et aux Chinois. La Chine met les bouchées doubles pour nous passer devant", explique-t-on à La Tribune.

Sécuriser la loi de programmation militaire

La préparation du budget 2021 va se révéler être très sportive, comme l'a indiqué le 12 mai dernier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe. "Comment allons-nous construire le budget 2021 ? s'est-il interrogé. Quelque chose me dit que cela va être un exercice intéressant. Intéressant parce que la situation financière, les enjeux collectifs, pas simplement en matière de défense, mais...