Quand les banques françaises lâchent de plus en plus l'industrie de défense (2/3)

C'est un lâchage silencieux mais de plus en plus généralisé. Les banques jouent de moins en moins leur rôle de financement des industries de défense. C'est ce qu'ont constaté les deux sénateurs de la commission des affaires étrangères et de la défense, Pascal Allizard (Les Républicains) et Michel Boutant (PS), auteurs d'un rapport d'information sur la base industrielle et technologique de défense ou BITD ("L'industrie de défense dans l'œil du cyclone") : "A de nombreuses reprises au cours de la préparation de ce rapport, notre attention a été appelée sur le fait qu'en matière d'industrie de défense, les banques ne jouent pas leur rôle économique et social de financement de l'activité économique".



"Il convient d'insister sur le traitement particulièrement défavorable dont font l'objet les entreprises de la BITD, observent les deux sénateurs. Au nom d'une application extensive et dévoyée des...