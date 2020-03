Défense : le salon Eurosatory est pour le moment maintenu

Alors que les organisateurs du salon aéronautique ILA de Berlin ont été contraints d'annuler l'édition de 2020 (13 au 17 mai 2020), le salon international de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres Eurosatory, maintient quant à lui et pour le moment ses dates du 8 au 12 juin au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Le Coges, qui organise Eurosatory, a mis tout son personnel en télétravail. "Nous nous employons à préparer avec soin le salon tout en assurant la sécurité et la protection de tous les participants", a précisé le Coges. Une décision concernant la tenue du salon ou son annulation sera prise avant fin avril.

"Nous espérons que cette crise sanitaire sera la plus courte possible ; nul ne sait aujourd'hui comment cette crise va évoluer", a fait observer le Coges.