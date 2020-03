Covid-19 : vers une annulation du salon aéronautique ILA Berlin

Le salon aéronautique de Berlin, qui devait se tenir du 13 au 17 mai, va être très certainement annulé, selon nos informations. A l'occasion d'ILA Berlin, qui devait se dérouler sur le site de Schönefeld, l'Allemagne, la France et l'Espagne devaient notamment célébrer le programme SCAF (Système de combat aérien français). Le salon ILA Berlin attire des dizaines de milliers de visiteurs professionnels et privés tous les deux ans. Il y a deux ans, les exposants venaient de 41 pays et leurs stands ont attiré 180.000 visiteurs. La foire de Hanovre et la foire du livre de Leipzig ont également été annulées ces derniers jours.

Le ministre allemand de l'Economie a déclaré mardi s'attendre à ce que la crise liée au coronavirus dure jusque fin mai. "Je m'attends à ce que nous ayons à affronter les conséquences pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai", a dit Peter Altmaier sur la radio allemande RTL, prédisant qu'il y aurait d'ici là "un nombre considérable de nouvelles infections". "Donc je ne conseillerais à personne de parier sur le fait que ce sera terminé en huit jours", a-t-il déclaré. En Allemagne, la population est appelée à "rester à la maison" et à renoncer aux vacances.

Lundi soir, l'Allemagne a enregistré plus d'un millier de nouveaux cas de coronavirus en 24 heures pour atteindre un total de 6.012, a annoncé l'Institut allemand Robert-Koch spécialisé dans la lutte cotre les épidémies. Entre dimanche et lundi, 1.174 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, selon la même source, alors que 16 personnes sont mortes dans le pays.