Défense : Thales injecte 50 millions d’euros sur son site en Sologne

Plusieurs dizaines de milliers d'obus rayés de 120 mm destinés à équiper les mortiers au sol et mobiles sur véhicules (2R2M) des régiments d'artillerie français. L'annonce de la dernière méga-commande du Service Interarmées des Munitions (SiMu) par Thales, lors du dernier salon Eurosatory qui s'est déroulé à la mi-juin à Villepinte, constitue une bonne nouvelle pour le site du groupe à la Ferté-Saint-Aubin. Basé en pleine Sologne sur 500 hectares, il constitue la seule entité de fabrication de munitions du géant industriel, spécialisé dans l'électronique de Défense et le spatial. Thales prévoit ainsi d'injecter quelque 50 millions d'euros sur cinq ans, notamment pour augmenter les cadences de son usine d'armement implantée en Loir-et-Cher.

80 000 munitions par an en 2026

Dans un contexte de tension croissante en Europe, en raison du conflit ukrainien ouvert depuis deux ans par la Russie, Thales a été choisi par le ministère de la Défense face à ses principaux concurrent français, MBDA et KNDS. De précédentes commandes de 3.000 munitions de 120 mm éclairantes, puis de 15.000 obus explosifs et d'exercices, avaient déjà été passées en 2022 et 2023 par l'Etat français.

Implanté depuis 1980 dans le Loiret, le site, qui comprend au total 300 bâtiments et d'immenses zones d'essais pour les tirs, emploie 500 salariés au sein de ses ateliers de fabrication. Ils produisent annuellement environ 20 000 obus de 81 mm à hélice et de 121 mm rayés, ainsi que des roquettes aéroportées de 68 mm. Pour atteindre un total de 80 000 munitions en 2026, Thales devra revoir ses équipements et son organisation.

8% d'effectif en plus

« La modernisation de nos ateliers, sous forme de robotisation et d'automatisation, sera engagée dès cette année, explique Pierre Eric Delolme, directeur des activités munitions et systèmes d'armes en France pour Thales. L'objectif est d'augmenter très sensiblement le rythme de production pour honorer la nouvelle commande de l'Etat. Nous mobiliserons dans ce cadre 50% de l'investissement prévu, soit 25 millions d'euros ». Le recrutement à court terme d'une quarantaine de nouveaux collaborateurs, dans tous les métiers, opérateurs, techniciens et ingénieurs, est inscrit dans le plan de développement à La Ferté-Saint-Aubin. Cet impact positif se fera également sentir au niveau des sous-traitants locaux qui œuvrent pour Thales aux plans mécanique, électronique et pyrotechnique. Il s'agit notamment du centre d'essais DGA techniques terrestres et du fabricant d'équipements textiles militaires Solarmtex, situés respectivement à Bourges et Vierzon dans le Cher. La PME Mécanique de Précision de l'Orléanais constitue un autre fournisseur qui bénéficiera également à l'avenir de l'augmentation du rythme de production de Thales.

Lire aussiDéfense : boosté par le réarmement de la France, Solarmtex fabriquera 3.000 remparts anti-drones pour l'armée française

Fourniture de mortiers de 120 mm à l'Ukraine

L'une des premières régions pour l'armement à l'échelle de l'Hexagone avec plus de 230 entreprises (dont des fleurons comme MBDA) employant 20 000 salariés, le Centre-Val de Loire est en première ligne pour répondre aux enjeux stratégiques de renforcement de la Défense européenne vis-à-vis de de l'Ukraine. Si Thales ne précise pas la destination finale des quantités importantes de munitions supplémentaire qu'il sera amené à produire dans les prochains mois, elles s'inscrivent de toute évidence dans l'aide militaire apportée par l'Europe et la France au gouvernement de Kiev, notamment via la livraison de plusieurs dizaines de mortiers de 120 mm.