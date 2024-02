Mortiers, roquettes et munitions : Thales n'est plus vendeur, Nexter rate une nouvelle cible

Encore raté... Depuis plus de dix ans, Nexter tente régulièrement de racheter à Thales ses activités de fabrication d'armes (mortiers et roquettes) et de munitions basées à La Ferté Saint-Aubin (Loiret) mais la filiale du groupe franco-allemand KNDS est encore passée à côté d'une opération de consolidation cohérente. Dans un premier temps, Thales et Nexter ne sont pas mis d'accord sur le prix de cette activité du groupe de technologies, qui produit des systèmes de mortiers à haute efficacité, ainsi que des munitions à guidage de précision pour assurer le soutien des troupes en première ligne. Nexter n'a « pas mis le bon prix », confirme-t-on de source proche du dossier à La Tribune.

Puis la guerre en Ukraine et le contexte géopolitique international ont complètement modifié les conditions de cette opération. Le site de Thales qui tourne à plein régime, ne souhaite plus vendre ces activités. La Ferté Saint-Aubin « a pris pour dix ans de travail et on verra dans dix ans si effectivement à nouveau on veut s'en défaire. Aujourd'hui, il n'y a plus objectivement aucune raison de se défaire d'une activité qui est en plein boom. ». Fin de l'histoire pour Nexter, qui est aussi récemment passé à côté de l'acquisition d'Arquus, propriété de Volvo. C'est le belge John Cockerill, qui a raflé la mise.

Mortiers, roquettes et munitions

Thales produit des systèmes de mortiers mobiles et protégés de technologie avancée. Les mortiers de 120 mm (2R2M, 120RT) et de 81 mm (LLR 81), déployés sur tous les théâtres d'opération répondent aux nouvelles exigences de mobilité appliquant le concept de tir-décrochage. Thales propose un catalogue complet éprouvé au combat de munitions rayées de 120 mm entièrement compatibles avec les systèmes de mortiers 120RT et 2R2M. Thales a fourni plus de 1.600 mortiers à 26 pays ainsi que plus de trois millions de munitions livrées dans le monde.

Thales produit également des roquettes guidées laser (LGR) adaptées aux applications sol-sol. Les systèmes LGR (70mm) peuvent être intégrés à n'importe quel type de tourelle et de plateforme de combat télécommandée. Le groupe revendique être la seule entreprise au monde à développer, fabriquer et fournir un système de roquettes complet, comprenant des systèmes de conduite de tir, des armes et des munitions, guidées ou non guidées avec précision.