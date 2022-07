Delta Air Lines devient le principal client d'Airbus pour l'A220

Delta Air Lines a décidé de faire chauffer la carte bleue à Farnborough. À l'occasion du salon britannique, la compagnie américaine a confirmé une commande additionnelle auprès d'Airbus pour 12 A220-300, le 19 juillet. L'annonce est bien moins impressionnante que celle qu'il a passée la veille pour 100 Boeing 737 MAX, mais elle porte tout de même le carnet de commandes de Delta pour l'A220 à 107 exemplaires.

Après une première commande pour 75 appareils en 2016 (à l'époque où l'appareil s'appelait encore CSeries et était construit par Bombardier), Delta Air Lines confirme à nouveau son intérêt pour l'A220. De fait, elle devient le principal client du programme devant Jetblue, qui lui avait ravi la première place il y a quelques mois. Delta est également le principal opérateur avec 56 exemplaires en service à fin juin, soit un quart de la flotte en service.

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, s'est réjoui de la nouvelle :

« Delta est l'opérateur de lancement de l'A220 aux États-Unis et il est formidable d'annoncer cette commande supplémentaire qui démontre la satisfaction de cette ligne aérienne avec l'A220, tant au niveau économique que d'une perspective passagers. »

L'A220-300 domine les débats

Cette commande confirme encore un peu plus l'ascendant pris par l'A220-300, plus grand modèle de la famille pouvant aller jusqu'à 160 passagers (en version haute densité), vis-à-vis de son petit frère l'A220-100, limité à 135 passagers. Alors qu'elle avait commandé initialement 75 exemplaires de ce dernier, Delta en a finalement converti une partie en A220-300. De fait, sur 107 appareils, elle a opté pour 45 A220-100 (tous déjà en service) et 62 A220-300.

Cette répartition est encore plus marquée dans le carnet de commandes global d'Airbus, qui compte seulement 104 A220-100 pour 670 A220-300.