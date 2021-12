Virgin Atlantic  : Richard Branson et Delta Air Lines remettent au pot

Virgin Atlantic peut remercier ses deux actionnaires. La compagnie britannique est recapitalisée à hauteur de 468 millions d'euros, avec un apport d'argent frais de la part de Virgin Group et Delta Air Lines. Positionnée sur le long-courrier, principalement sur l'axe atlantique comme son nom l'indique, Virgin Atlantic a subi de plein fouet la fermeture des frontières américaines jusqu'au 8 novembre dernier. D'autant qu'elle ne bénéficie pas d'un trafic domestique ou régional pour absorber la baisse durable du trafic international. Virgin Atlantic vise pourtant un retour durable à l'équilibre dès 2023.

L'équilibre au sein du capital entre Virgin Group (51 %) et Delta Air Lines (49 %) reste inchangé, avec un investissement proportionné : le groupe britannique du milliardaire Richard Branson apporte ainsi 239 millions d'euros tandis que la compagnie américaine Delta Airlines met 229,5 millions d'euros. La banque d'affaires Houlihan Lokey et le cabinet d'avocat Allen & Overy ont encadré l'opération.

Troisième opération en un an et demi

C'est la troisième fois que Virgin Atlantic est renflouée depuis le début de la pandémie. Un plan de sauvetage a été mis en place à l'été 2020, avec un placement sous la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites. Elle a ainsi pu finaliser une recapitalisation par des fonds privés à hauteur de 1,4 milliard d'euros en septembre 2020, avec un soutien de 702 millions d'euros de la part des deux actionnaires : un apport de 234 millions d'euros de la part de Virgin Group et un report de payement de 468,5 millions. La compagnie a reçu un financement supplémentaire d'environ 350 millions d'euros début 2021, en partie tiré d'une opération de crédit-bail sur deux Boeing 787.

En contrepartie de ces aides, Virgin Atlantic a mis en œuvre un plan de 350 millions d'euros d'économies annuelles, avec une réduction de 45% de ses effectifs, ainsi qu'une réduction de ses investissements d'environ un milliard d'euros sur cinq ans.

Rentabilité en 2023

Avec ce nouvel apport et les économies déjà en place, Virgin Atlantic se montre optimiste. Bénéficiant de la réouverture des frontières américaines, la compagnie annonce des perspectives encourageantes sur Pâques et l'été 2022. Elle espère ainsi retrouver la rentabilité en 2023. L'an dernier, qui fut « la plus difficile » de son existence, elle a accusé une perte nette de 864 millions de livres (un milliard d'euros) pour un chiffre d'affaires divisé par trois à 868 millions de livres et une chute de 80% du nombre de passagers.

Pas d'annonce, en revanche, sur une éventuelle entrée en bourse de la compagnie. Cet été, la presse britannique avait affirmé qu'une opération était en préparation en vue d'une introduction sur les marchés à l'automne, encadrée par les banques Citi et Barclays. Jointe par l'AFP à l'époque, la compagnie s'est refusée à tout commentaire sur des « spéculations ».

Delta n'oublie pas ses partenaires, sauf Air France

Pour Delta Air Lines, cette nouvelle aide s'inscrit dans un plan global d'aide à ses partenaires : Virgin Atlantic donc, mais aussi Aeromexico et Latam. Elles sont toutes deux sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le groupe américain va ainsi investir 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros). Outre la recapitalisation de Virgin Atlantic, cela doit lui permettre de maintenir des participations significatives de 20% dans Aeromexico et 10% Latam en dépit d'une dilution qui interviendra lors de leurs sorties du chapitre 11. Avant crise, Delta Air Lines possédait 49 % d'Aeromexico et 20 % de Latam.

La compagnie a en revanche indiqué qu'il n'y aurait aucun changement concernant ses investissements chez Air France - qui doit se recapitaliser début 2022 - Korean Air et China Eastern Airlines.