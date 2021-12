Airbus assomme Boeing en Australie en plaçant une commande géante d’A321 et A220 chez Qantas

Trois mois après la volte-face australienne dans l'affaire des sous-marins, Airbus remporte une victoire majeure en Australie. La compagnie aérienne Qantas a en effet annoncé son intention de commander 134 appareils moyen-courriers à Airbus pour renouveler sa flotte domestique, 40 A321XLR et A220-300, assortis de 94 avions en option. Airbus l'emporte à la fois son grand concurrent américain Boeing qui était en lice avec son 737 MAX, mais aussi face au constructeur brésilien Embraer et ses E190-E2 et E195-E2.

Il s'agit d'une « étape clef » pour Qantas, des mots même d'Alan Joyce, directeur général du groupe australien. Si toutes les options sont confirmées, il s'agira de la plus importante commande australienne de l'histoire. Elle s'inscrit dans le cadre du plan stratégique « Winton », nommé d'après le lieu de naissance de Qantas dans le Queensland. Finalisé en octobre, celui-ci planifie le renouvellement sur dix ans de la flotte domestique de Qantas, compagnie phare du groupe éponyme.

Une compétition acharnée

Selon Qantas, ces décisions ont été prises après un appel d'offres basé sur quatre critères : sécurité, fiabilité et performance, durabilité et réduction des émissions, et enfin conditions commerciales. Alan Joyce a évoqué un « choix très difficile à faire. Chaque option répondait à nos exigences fondamentales [...]. Mais lorsque vous multipliez les avantages, même minimes, dans des domaines tels que l'autonomie ou le coût, sur un si grand nombre d'appareils et sur les 20 ans que durera la flotte, Airbus s'est imposé comme le soumissionnaire privilégié ».

De son côté, Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a salué « une campagne particulièrement passionnante qui a repoussé les limites de l'évaluation technique, opérationnelle et financière, avec en outre un accent particulier sur le développement durable. »

Qantas a précisé que « les détails financiers de l'accord sont confidentiels, mais représentent un rabais important par rapport aux prix catalogue ». A cela, Alan Joyce a ajouté avoir « sécurisé les prix justes avant ce qui est susceptible d'être une forte hausse de la demande pour la prochaine génération d'avions monocouloirs. »

Une flotte flexible entre A321 et A220

Dans le détail, la future commande comprend une tranche ferme de 20 A321XLR (« Extra long range », version à très grande autonomie de l'A321) et 20 A220-300. Ils amorceront le remplacement des 75 Boeing 737-800 et des 20 plus petits 717-200 actuellement en flotte dans la compagnie. Les A321 seront motorisés par des PW1100G de l'américain Pratt & Whitney, au détriment de son concurrent franco-américain CFM International (coentreprise Safran et GE).

Le détail des 94 avions en option n'a pas été dévoilé, mais Alan Joyce a précisé que : « L'accord avec Airbus présentait l'avantage supplémentaire d'offrir une flexibilité permanente dans le cadre de la commande, ce qui signifie que nous pouvons continuer à choisir entre les familles A320neo et A220 en fonction de l'évolution de nos besoins dans les années à venir. » Cela comprend également l'A220-100, version raccourcie de l'A220-300.

Une commande finalisée d'ici un an

Conformément aux prévisions du plan Winton, la sélection d'Airbus est intervenue avant la fin de l'année. Elle doit maintenant se concrétiser avec la contractualisation d'une commande ferme pour les 40 premiers appareils d'ici la fin 2022 « après des discussions avec les employés sur les dispositions à prendre pour exploiter les nouveaux types d'avions et une décision finale du conseil d'administration de Qantas ». La direction devra se montrer convaincante alors que le groupe doit composer avec une dette nette évaluée à 3,6 milliards d'euros en cette fin d'année. La finalisation du contrat prendra d'ailleurs plus de temps que prévu : il y a deux mois, Qantas parlait d'une commande ferme d'ici mi-2022.

Les livraisons vont donc débuter en 2024, même si Qantas garde de la flexibilité pour s'adapter aux évolutions du marché du transport aérien. D'ailleurs, la compagnie a là aussi ajouté quelques mois à son calendrier : elle parlait initialement de fin 2023. Les livraisons se poursuivront jusqu'en 2034.

Avec ces commandes, la flotte de Qantas deviendra très majoritairement Airbus. La compagnie australienne ne gardera que ses Boeing 787-9 : 11 sont déjà en flotte tandis que les trois derniers doivent arriver à partir de 2023.

Qantas n'est pas en terrain inconnu

C'est donc une arrivée en force de l'A320 chez Qantas. La compagnie australienne était jusque-là cliente de Boeing sur le moyen-courrier pour ses propres besoins. Au niveau du groupe, la situation est différente : la filiale low cost Jetstar est un important opérateur Airbus avec plus d'une soixantaine d'A320 CEO (« Current engine option », version originelle de l'appareil) en flotte, tandis que la compagnie régionale Qantas Link exploite 10 exemplaires.

De même, le groupe est déjà positionné sur la famille A320 NEO (« New engine option », version remotorisée de l'A320), dont fait partie l'A321 XLR. Il possède des commandes pour 109 appareils de cette famille, mais essentiellement destinés à Jetstar. Cela comprend 45 A320 NEO, 28 A321 LR (« Long range », version à grande autonomie de l'A321) et 36 A321 XLR. Reportées à cause de la crise, les premières livraisons sont prévues au second semestre 2022.

Alan Joyce a d'ailleurs déclaré que « la possibilité de combiner la commande de Jetstar et de Qantas pour le type A320 a également été un facteur déterminant » dans le choix d'Airbus.