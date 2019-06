Elisabeth Borne : "Oui, nous avons besoin du transport aérien ! "

"Le monde aérien peut devenir le bouc-émissaire de la lutte contre le réchauffement climatique. Travaillons pour que nos efforts soient plus reconnus et pour diminuer notre empreinte écologique", encourageait le président-directeur général du Groupe ADP, en introduction du salon Paris Air Forum. La ministre des Transports Elisabeth Borne a pris sa suite à la tribune, pour formuler à nouveau le soutien du gouvernement envers le transport aérien et évoquer ses efforts dans la diminution des gaz à effets de serre. Elle a ensuite quitté la salle pour aller porter un message similaire à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM).

Soutien franc au transport aérien

L'industrie aéronautique est plongée depuis trois mois dans un débat public sur l'empreinte carbone du transport aérien et notamment des vols cour-courriers. A cela s'ajoute la popularité du concept suédois de "Flygscam", se traduit en "honte de prendre l'avion" en raison des importantes émissions de gaz à effets de serres liées aux nombreux trajets. Si la ministre à reconnu les enjeux et la nécessité du débat, elle a tenu à rassurer les dirigeants du secteur réunis au Paris Air Forum, à une semaine du salon international du Bourget.

"Oui, nous avons besoin du transport aérien, et d'un transport aérien performant. Nous ne sommes pas comme les autres. Cinquième puissance économique mondiale, ouverte aux échanges, nous avons vocation de rayonner et de peser au premier plan. Et nous devons pour cela être connectés au monde entier. Nous avons aussi l'ambition forte de rester la première destination touristique au monde et de franchir le cap des 100 millions de visiteurs accueillis. Ce sont des ambitions sur lesquelles nous nous retrouvons tous. Dès lors, il nous faut un transport performant pour les accueillir", a défendu la ministre.

Outre l'enjeu économique lié au tourisme, Elisabeth Borne a tenu à rappeler le rôle essentiel du transport aérien dans la liaison entre la capitale et les métropoles régionales avec l'Outre-Mer, la Corse et les autres territoires français enclavés.

"J'assume parfaitement que l'Etat soutienne ces lignes d'aménagement du territoire. J'assume d'avoir renforcé notre implication financière. N'en déplaise aux détracteurs de l'avion, je préfère une petite ligne aérienne qui désenclave rapidement et efficacement, à la construction de très grandes infrastructures de lignes à grande vitesse à la fois lointaine et coûteuse et dont le bilan carbone n'est pas des plus évident", a-t-elle déclaré.

Un appel à une taxation européenne homogène sur le kérosène

La ministre était venue pour rassurer. "Le gouvernement n'est pas de ceux qui pense que l'avenir s'écrira sans avion", a-t-elle ajouté, rappelant les actions du gouvernement pour pousser à une aéronautique plus respectueuse de l'environnement. 135 millions d'euros vont être investis dans la réduction de l'empreinte carbone dans le cadre du plan d'investissement, et le ministère travaille avec le Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (Corac). De même, le pays s'est engagé dans le cadre de l'accord de Paris à une réduction des émissions de gaz à effets de serre de 50% d'ici 2050. Mais la ministre rappelle la nécessaire poursuite de ces efforts :

"Face à l'Urgence climatique, nous ne pouvons nous satisfaire de ce qui a été engagé, nous devons aller plus loin vers un transport aérien plus propre", a-t-elle avancé, jusqu'à ambitionner à long terme la création "d'un avion zéro carbone".

Persuadée du rôle de locomotive de la France à l'échelle européenne, la ministre défend les choix nationaux :

"Nous nous sommes toujours opposé à l'interdiction du transport aérien. Car si la France entend être à l'avant garde de l'excellence environnementale, elle ne peut être seule sur ce chemin, au risque de n'avoir aucun effet sur le climat et de fragiliser à coût sur notre compétitivité. Nous avons appelé à une décision à l'échelle européenne et à éviter le piège d'une décision pays par pays.

Elisabeth Borne en a ainsi profité pour lancer une pique à la Suède et aux Pays-bas, deux pays au coeur des débats environnementaux.