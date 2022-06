En attendant Ariane 6, le lanceur lourd européen Ariane 5 fait le job

Nouveau succès pour Ariane 5, dont le compte à rebours de sa fin de vie est lancé (plus que quatre vols). En attendant, le lanceur lourd de l'Europe continue de faire le job. Et même bien. Ainsi, dans la nuit du mercredi à jeudi, Ariane 5 a réussi sa 113ème mission (VA257) depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) en mettant en orbite deux satellites de télécoms : MEASAT-3d pour l'opérateur de satellites malaisien MEASAT et GSAT-24 pour NewSpace India Limited (NSIL), une société publique relevant du ministère indien de l'Espace (DOS). Un CSG qui tourne au ralenti depuis l'arrêt des vols de Soyuz à Kourou. C'est seulement le 2ème lancement en 2022 après celui de Soyuz le 10 février dernier quelques jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Pour sa première mission de l'année, "Ariane 5 a démontré une fois de plus sa fiabilité exceptionnelle", a constaté dans un communiqué Arianespace.

"Ce nouveau succès après la réussite du lancement du télescope spatial James Webb continue d'inscrire Ariane 5 dans l'Histoire", a souligné le président exécutif d'ArianeGroup, André-Hubert Roussel, cité dans le communiqué d'Arianespace. En souhaitant qu'Ariane 6, dont le premier vol a été retardé en 2023, marche dans les pas de sa grande sœur même si les débuts de cette dernière avaient été chaotiques. La réussite du programme Ariane 6 est cruciale pour la filière industrielle européenne au moment où les besoins du marché commercial sont en forte croissance mais aussi pour l'accès souverain de l'Europe. Les réussites d'Ariane 5 "sont des maillons essentiels promettant à Ariane 6 la même fiabilité, avec un surcroît de compétitivité et de polyvalence", a estimé le patron d'ArianeGroup. On croise les doigts...



Deux satellites pour la région Asie-Pacifique

La mission VA257 améliorera la couverture à large bande dans la région Asie-Pacifique et signe un nouveau succès commercial d'Arianespace dans cette partie du monde. "Avec la mise en orbite de MEASAT-3d, le quatrième satellite que nous lançons pour le bénéfice de la Malaisie, et celle de GSAT-24, 25ème satellite indien dont nous avons assuré le lancement, nous affirmons notre partenariat de long terme avec ces deux grands acteurs", a observé le président exécutif d'Arianespace, Stéphane Israël.

Conçu pour une durée de vie nominale de 18 ans, MEASAT-3d (5,6 tonnes), qui rejoindra MEASAT-3a et MEASAT-3b sur la position orbitale de 91,5°E, est un satellite de télécommunications multi-missions fabriqué par Airbus Defence and Space. Il augmentera considérablement les vitesses du débit (jusqu'à 100 Mb/s par utilisateur) à travers toute la Malaisie, y compris dans les zones dont le réseau terrestre est limité ou inexistant, tout en offrant une redondance et des capacités supplémentaires pour les services vidéo en HD, 4K et, à terme, 8K dans la région Asie-Pacifique. MEASAT-3d embarque également une charge utile innovante pour le compte de l'opérateur coréen KTSAT. Conçue par Airbus Defence and Space, elle sera utilisée pour le système Korean Augmentation System (KASS), qui améliorera la gestion du trafic aérien en Corée du Sud.

Conçu pour une durée de vie nominale de service de 15 ans, GSAT-24, un satellite de télécoms en bande Ku de la classe des quatre tonnes, fabriqué par l'Agence spatiale indienne ISRO (Indian Space Research Organization), fournira au sous-continent indien des services de télécommunications et de télédiffusion directe par satellite (DTH) de haute qualité. Il s'agira de la première mission satcom à la demande pour NSIL.