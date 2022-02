Historique, la Commission européenne va acheter des armes puis les livrer à l'Ukraine

Une grande première. L'Union européenne (UE) a annoncé dimanche qu'elle allait financer la livraison d'armes à l'Ukraine en réaction à l'invasion russe, une première pour l'UE. "Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant historique", a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une allocution en ligne. Bruxelles va proposer aux Vingt-Sept d'utiliser une ligne de financement d'urgence de l'UE "pour fournir aux forces ukrainiennes des armes létales, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales", a précisé à ses côtés le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Selon Reuters, la Commission européenne envisage de consacrer 450 millions d'euros de fonds européens au financement de livraisons d'armes à l'Ukraine. Une somme supplémentaire de 50 millions d'euros devrait être affectée à d'autres équipements destinés à l'Ukraine, notamment des fournitures médicales, a précisé une source à Reuters. Plusieurs questions se posent : quelles armes ? A quels pays la Commission Europe va-t-elle acheter ces armes ?

Un fonds pour rembourser les États membres

En pratique, les ministres européens des Affaires étrangères, réunis dimanche soir en visioconférence, vont examiner la possibilité d'utiliser la "Facilité européenne de paix", un instrument financier hors du budget commun de l'UE et doté de cinq milliards d'euros. Ce fonds permettrait de "rembourser les États membres qui ont prélevé sur leurs stocks d'armements nationaux et de donner un +chapeau européen+ à ces livraisons d'armes" déjà décidées par chaque gouvernement de façon isolée, a expliqué un responsable européen.

La décision "mettra fin au tabou voulant que l'Union ne fournisse pas d'armes à des belligérants (...) Nous vivons des événements sans précédent, et nous sommes au pied du mur", a expliqué Josep Borrell.

De nombreux pays européens ont annoncé des livraisons d'armes à l'Ukraine (missiles, lance roquettes, mitrailleuses...) comme la France, qui va livrer des armes défensives, les Pays-Bas, la Pologne, et la République tchèque. L'Allemagne et la Suède ont annoncé ce week-end rompre avec leur politique d'interdiction de toute exportation d'armes létales en zone de conflit, en autorisant également la fourniture d'armements à l'Ukraine. Berlin faisait face aux vives critiques de Kiev, de Varsovie et des États baltes. Berlin a donc autorisé la livraison à Kiev de 1.400 lance-roquettes antichar, de 500 missiles sol-air Stinger et neuf obusiers, a annoncé le gouvernement. La Suède va quant à elle livrer 5.000 lance-roquettes antichar à Kiev.