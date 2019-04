L'Allemagne approuve la vente de six frégates Meko A200 vers l'Egypte

C'était attendu depuis plusieurs mois. Depuis que le contrat avait signé en novembre dernier. L'Allemagne a finalement donné son feu vert pour à l'exportation de six frégates Meko A200 fabriquées par le chantier naval ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) à destination de l'Egypte. La Commission du budget du Bundestag a approuvé hier la garantie d'Hermes-Euler, l'équivalent allemand de Bpifrance, d'un montant maximum de 2,3 milliards d'euros pour la couverture liée à l'exportation des Meko A200. Ce montant indique un taux de couverture très fort. Car traditionnellement Euler-Hermes ne couvre que 30 à 50% de la valeur totale d'un projet, à l'exception notable d'un contrat avec la Turquie pour une vente de sous-marins U-214 (taux de 100%).

Six Meko A200 vendues

En février 2018, un coin du voile du contrat en négociations entre l'Allemagne et l'Egypte se levait. Il était alors question d'un projet de 1 milliard d'euros, qui ne concernait que la vente de deux Meko A200 propulsées, équipées et armées. Aujourd'hui, il apparaît très clairement qu'il ne formait qu'une partie du projet global qui était la fourniture de six Meko A200, destinées à constituer une seconde flotte égyptienne à côté de celle vendues par la France, et plus particulièrement Naval Group (une frégate FREMM et quatre corvettes Gowind).

Début janvier, le Conseil de Sécurité allemand (BSR) avait discrètement validé l'autorisation de production d'une Meko A200 pour 500 millions d'euros avec une autre en option. Puis, le 3 avril, la commission des finances du Bundestag a validé la garantie pour le projet complet, d'un montant de 2,3 milliards d'euros. Le gouvernement allemand doit encore autoriser la production des 5 Meko A200 supplémentaires, l'autorisation à exporter faisant l'objet d'un examen au cas par cas ultérieur.