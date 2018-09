Bataille navale en Egypte : TKMS proche de détrôner Naval Group

Selon des sources concordantes, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), aidé par le milliardaire français Iskandar Safa et très soutenu par les autorités allemandes, est tout près de souffler un contrat de deux corvettes en Egypte pourtant promis à Naval Group. Les négociations porteraient actuellement sur les équipements des deux corvettes Meko A200 et avanceraient bien sur le plan bancaire. En France, en revanche, le pessimisme dominait sur les chances d'un nouveau succès pour la vente des deux dernières Gowind 2500 à la marine égyptienne. Naval Group en avait vendu quatre en 2014. Si 'aventure l'Egypte se tournait vers l'Allemagne, ce serait bel et bien une gifle pour la France, qui n'a pas fait le nécessaire cet été pour défendre les intérêts tricolores.

Ironie du sort, Le Caire va mettre à l'eau jeudi la première des trois corvettes Gowind 2500 construites localement par le chantier militaire égyptien à Alexandrie, Alexandria Shipyard. Une cérémonie à laquelle ne devraient participer ni le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, ni son nouveau ministre de la Défense, Mohamed Zaki. Ces absences entretiennent d'ailleurs le pessimisme français.

Mais pourquoi des Meko ?

La vente des deux Meko A200 (3.400 tonnes), si elle se concluait, reste très intrigante. Elles sont deux fois plus chères qu les deux Gowind 2500 (1 milliard d'euros hors armement, contre 500 millions pour les deux corvettes françaises). Loin toutefois des deux Meko vendues en 2012 par TKMS à l'Algérie (2,1 milliards). Ce projet d'achat n'a pas non plus "de rationalité opérationnelle et logistique puisqu'il ajoute une classe de bâtiments à la marine égyptienne (formation, MCO)", explique-t-on à La Tribune.

En outre, il n'apportera aucune valeur ajoutée au niveau diplomatique à l'Egypte. Car si la France soutient Abdel Fattah Al-Sissi de manière étroite, l'Allemagne apparaît moins fiable en raison de la position fragile d'Angela Merkel au sein de la coalition allemande et de sa politique frileuse en matière d'exportations d'armements qui met l'Egypte à la merci d'un embargo allemand à l'image de ceux en Turquie et en Arabie Saoudite. Enfin, ce projet n'aura aucun impact pour l'industrie égyptienne. Les deux corvettes allemandes seront construites à Kiel chez German Naval Yards (avec les Sa'ar 6 israéliennes). Naval Group a quant à lui fait construire trois corvettes à Alexandrie.

De son côté, la France a proposé une flotte homogène à l'Egypte (1 frégate FREMM voire une autre à terme, 6 Gowind 2500 et, enfin, 2 BPC) qui permettait à la marine égyptienne de rationaliser sa flotte composée de navires d'origines étrangères diverses (sous-marins russes et allemands, patrouilleurs américains, corvettes russes, françaises et sud-coréennes, frégates russes et française, BPC français....). Et elle avait proposé une construction locale pour accompagner le pays dans la modernisation de son chantier d'Alexandrie. Au-delà, la France comptait créer dans la région un club Gowind. Après l'Egypte (4 exemplaires + 2 en option) et les Emirats Arabes Unis (2 en cours de négociations), la France vise l'Arabie saoudite (5 unités). Les corvettes Gowind pourrait assurer la sécurité des voies de communication (Mer Rouge, Golfe, Méditerranée) avec du matériel français et une interopérabilité complète avec la Marine nationale.

Aster 15 sur les Meko?

La France va-t-elle accepter de vendre le système Aster 15 sur une plateforme allemande? Cet armement est réservé aux plateformes françaises (Gowind, Fremm) ou italiennes (corvettes qataries ou FREMM, LPD vendu à l'Algérie et au Qatar). "Il s'agit d'un armement sensible aux performances opérationnelles très recherchées financé par les seules France et Italie", rappelle-t-on à La Tribune. En tout cas, le missilier MBDA aurait déposé, selon nos informations, une demande à la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Si cette demande était acceptée, cette décision annulerait un avantage commercial important de Naval Group au profit de TKMS et de l'Allemagne, qui s'est pourtant toujours refusée à acheter l'Aster 15 comme solution surface-air au profit de l'ESSM de Raytheon.

En revanche, les Meko A200 serait équipé du missile Exocet MM40 BIII (MBDA), qui est déjà référencé sur les quatre Meko A100 sud-africaines. Les Égyptiens seraient aussi intéressés par le missile sud-africain de surface-air de courte-portée Umkhonto IIR fabriqué par Denel et par des canons de 35mm de Rheinmetall. Par ailleurs, les Meko A200 pourraient être équipées du système de gestion de combat (CMS) de Thales Nederland (Tacticos), du radar Kronos Grand Naval (Leonardo), un radar 3D multifonction à antenne active (pour conduite des Aster), et d'un sonar Atlas (TKMS). Un projet qui parait bien ficelé pour TKMS.