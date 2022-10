L'américain Heico continue son marché en France avec le rachat de la pépite toulousaine TRAD

Début octobre, la société américaine Heico Corporation a annoncé que sa filiale française 3D PLUS a racheté la pépite toulousaine TRAD Tests & Radiations, basée à Labège dans la banlieue de Toulouse. Après être entré en négociations exclusives fin juillet avec le fonds britannique IK Partners en vue d'acquérir Exxelia - une opération très controversée en France -, Heico Corp continue de faire son marché en France avec cette nouvelle opération de rachat de cette PME présente dans un secteur stratégique comme le spatial. Créée en 1994 par le Dr Christian Chatry, et l'actuelle vice-présidente des opérations, le Dr Nathalie Chatry, TRAD Tests & Radiations, qui emploie 75 salariés dont deux tiers d'ingénieurs, est un acteur leader dans le domaine hautement spécialisé de l'ingénierie des rayonnements pour les secteurs spatial, nucléaire et médical.

TRAD Tests & Radiations développe des capacités critiques pour ses clients, qui sont les principales agences spatiales mondiales, les principaux intégrateurs de satellites et une multitude de fabricants de sous-systèmes et de composants électroniques. La société collabore également avec de nombreux laboratoires de recherche et universités prestigieux.

Une expertise rare propriété d'un américain

Pourquoi Heico rachète TRAD Tests & Radiations ? Le groupe Heico, qui a réalisé 1,86 milliard de dollars sur son dernier exercice (octobre 2020-octobre 2021) estime que "TRAD est l'entreprise indépendante la plus avancée et la plus complète de son genre". "TRAD est une entreprise vraiment unique et spéciale qui s'intègre parfaitement à notre entreprise", se sont réjouis le PDG d'Heico Laurans A. Mendelson, et le coprésident d'Heico et directeur général d'Electronic Technologies Group, Victor H. Mendelson, cités dans le communiqué de Heico. Pour sa part, le co-fondateur et PDG de 3D PLUS, Pierre Maurice, s'est dit "profondément impressionné" par les services et les logiciels de TRAD Tests & Radiations que 3D PLUS a utilisés pour la fabrication de ses composants destinés à des satellites et des engins spatiaux. 3D PLUS, basé à Buc dans les Yvelines, est dans le giron de l'américain Heico depuis 2011.

L'expertise de TRAD Tests & Radiations s'étend au test et simulation des effets des rayonnements sur les composants et les matériaux électroniques, au développement et la fourniture de logiciels pour les tests de rayonnement et la modélisation des effets, et à l'approvisionnement/dépistage des rayonnements tolérants et composants durcis aux radiations pour ses clients. Heico souhaite conserver les deux fondateurs de TRAD Tests & Radiations, qui continueront à diriger TRAD.