Rachat de Photonis par Teledyne : la France a vraiment évité une catastrophe industrielle

Le ministère des Armées et son industrie de défense, notamment la filière optronique, sont passés tout près de la catastrophe industrielle avec le rachat de Photonis par Teledyne Technologies. Le groupe américain avait imaginé une véritable machine de guerre dans le domaine de l'optronique (infrarouge et intensification de lumière) en réunissant Photonis et Flir Systems, qui n'a jamais été un lot de consolation. Cette opération stratégique très bien pensée par Teledyne aurait cassé, entre autres, les reins de Lynred, la filiale à 50% de Safran et Thales, numéro deux mondial de la vision infrarouge.

Une stratégie que Teledyne a soigneusement caché à l'État français, qui n'a jamais été informé du projet de rachat de Flir par le groupe américain (8 milliards de dollars), selon...