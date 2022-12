La Lituanie confirme l'acquisition de 18 canons Caesar fabriqués par Nexter

Comme l'avait annoncé La Tribune, la Lituanie a confirmé l'acquisition de 18 canons Caesar 155mmMark II lors de la visite du ministre de la Défense lituanien, Arvydas Anušauskas, à Paris. Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la lettre d'intention signée le 13 juin 2022 à Paris en marge du salon Eurosatory 2022 par le ministre lituanien. "C'est le plus gros projet d'acquisition de la Lituanie avec la France", avait alors expliqué Arvydas Anusauskas. Ce matériel a déjà été commandé par l'armée de terre française en 2021, a rappelé le ministère des Armées dans un communiqué publié mercredi. "Les forces lituaniennes et françaises vont ainsi bénéficier d'une capacité déjà éprouvée dans de multiples opérations, en Irak ou, plus récemment, en Ukraine", a précisé l'Hôtel de Brienne.

Produit par Nexter, le Caesar est un canon de 155 mm monté sur un camion capable de tirer six coups par minute à une distance de 40 kilomètres. Ces systèmes d'artillerie de 155 mm apportent une capacité d'artillerie lourde de précision à longue portée avec une haute mobilité tactique et stratégique. Mais pas au point de s'en servir en zone urbaine peuplée. Le système d'artillerie autotracté Caesar est le best-seller de Nexter à l'export (310 exemplaires désormais vendus à l'export dans huit pays - Arabie Saoudite, Belgique, Danemark, Indonésie, Lituanie, Maroc, République tchèque, Thaïlande). En outre, la France a offert à l'Ukraine 18 Caesar prélevés dans l'armée de Terre pour se défendre contre la Russie. Enfin, l'armée de Terre, qui possède aujourd'hui 58 Caesar opérationnels, en aura 109 lorsque Nexter lui aura livré tous ses exemplaires. Soit 438 Caesar commandés, dont un (armée de Terre) qui a été détruit lors d'un accident routier.



Une coopération essentiellement opérationnelle

Grâce à ce partenariat, la France et la Lituanie améliorent l'interopérabilité de leurs forces armées. Les deux pays confirment "leur volonté de travailler conjointement au renforcement du flanc Est de l'OTAN et de l'Union européenne, tout en consolidant la base industrielle et technologique de défense européenne", selon le ministère. Depuis plusieurs années, la France et la Lituanie ont significativement développé leurs relations de défense, essentiellement à travers une coopération opérationnelle.

Elle s'est notamment matérialisée ces dernières années sur le territoire lituanien par des rotations de déploiements français dans le cadre de l'OTAN : compagnie interarmes intégrée à un Battle Group multinational dans le cadre de la mission « enhanced Forward Presence », détachements aériens remplissant la mission de police de l'air « enhanced Air Policing », dont le tour est actuellement assuré par un plot d'avions de combat Rafale à Šiauliai.