Lancement réussi pour la nouvelle capsule de SpaceX

C'est sous les acclamations des salariés de SpaceX au siège de la société, à Los Angeles, et au centre Kennedy, que la fusée Falcon 9 a placé Dragon en orbite terrestre, 11 minutes après le décollage en direction de la Station spatiale internationale (ISS), après avoir décollé du mythique pas de tir numéro 39A du centre spatial Kennedy d'où sont parties les missions Apollo pour la Lune.

SpaceX a par ailleurs réussi pour la 35e fois à récupérer le premier étage d'une fusée, sur une plateforme autonome à 500 km de la côte dans l'Atlantique.

La mission, d'une durée d'une semaine, est une répétition générale du prochain vol d'essai, qui emmènera deux astronautes à son bord. Pour la mission de démonstration actuelle, c'est un mannequin qui est assis dans le véhicule, baptisé Ripley en référence à l'héroïne des films Alien. Les capteurs placés sur sa tête, son cou et sa colonne vertébrale doivent mesurer les forces auxquelles seront soumis les astronautes au décollage et au retour sur Terre.

Amarrée à l'ISS pour cinq jours

La capsule doit s'amarrer à l'ISS dimanche vers 11H00 GMT, à 400 km d'altitude, où elle sera accueillie par une Américaine, un Canadien et un Russe. Après cinq jours, elle se détachera pour entrer de nouveau dans l'atmosphère terrestre et retomber dans l'Atlantique, d'où elle sera ramenée à Cap Canaveral.

L'objectif de la mission est de prouver que la capsule est fiable et sûre pour des astronautes, ce qui ouvrirait la voie d'ici la fin de l'année au premier vol test habité. Ce serait les premiers vols habités par des astronautes américains, à bord de fusées américaines, depuis le sol américain, pour la première fois depuis la fin des navettes spatiales en 2011.

"Vous pouvez écrire dans votre article que j'en suis sûr à 100%", a dit le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, ajoutant "C'est un grand jour pour SpaceX, et un grand jour pour la Nasa".

La Nasa, cliente de SpaceX

" Et désormais, la Nasa ne se ruine plus à construire des lanceurs ou des navettes: "nous serons un client", a-t-il également déclaré.

Depuis 2010, la Nasa a accordé plus de 3 milliards de dollars de contrats à SpaceX pour développer ce service de taxi, et 4,8 milliards au groupe Boeing, qui développe sa propre capsule, le Starliner (test prévu en avril). Chacun devra assurer six allers-retours vers l'ISS, sans compter les tests. Les gros contrats datent de 2014.

"Revenir ici, c'est une question de fierté nationale", a dit vendredi Mark Geyer, patron du centre spatial Johnson à Houston, où sont basés les astronautes américains.

Pour SpaceX, qui assure déjà le ravitaillement en fret de l'ISS depuis 2012 et, conquis le marché du lancement de satellites, réussir à envoyer des astronautes en orbite serait une consécration.

