Le nouveau missile MMP de MBDA explose les performances

L'armée de Terre tient enfin son missile tactique pour remplacer le Milan qui était déjà en service... dans la division Daguet en 1991 (Irak). Développé en grande partie sur fonds propres par MBDA (75%), le MMP est actuellement en cours de déploiement dans la cavalerie et l'infanterie à la suite d'une campagne d'essais effectuée sur le champ de tir de Canjuers (Var) début mai. Une campagne qui s'est révélée très satisfaisante selon nos informations et qui plus est la première réalisée sur terrain militaire. Le missile pourra ainsi être mis en service sur les théâtres extérieurs.

La Section technique de l'armée de Terre (STAT) a effectué deux tirs à plus de 5 km de portée pour évaluer les performances du système. Soit bien au-delà de la portée spécifiée (4.000 mètres). Le MMP a touché à chaque fois sa cible. Grâce à une liaison de données par fibre optique avec le poste de tir, il a parcouru environ 4.400 mètres, puis s'est mis en mode "tir et oublie" sur les 600 derniers mètres. "Les résultats de tir ont été excellents", explique-t-on à La Tribune. Auparavant, trois soldats avaient chacun réalisé un tir sur un char positionné à 3.500 mètres selon différentes conditions d'engagement. Les trois missiles ont atteint leur objectif.

1.950 missiles livrés avant 2025

Pour MBDA, cette campagne d'essais permet la poursuite de la production en rythme stabilisé au-delà des besoins immédiats pour le déploiement du MMP, dont le marché a été notifié en décembre 2013. Le missilier européen devra avoir livré 1.950 MMP livrés en 2025, contre 1.750 prévus dans la loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 actualisée. L'armée de Terre doit réceptionner cette année 100 missiles ainsi que 125 postes de tir après avoir reçu 150 missiles et 50 postes de tirs en 2017. Pour sa part, MBDA touchera un chèque du ministère des Armées de 111,3 millions d'euros cette année. Fin 2018, le missilier aura touché 348,2 millions sur un programme s'élevant à 603,9 millions.

Ce missile, qui tirera deux fois plus loin que le Milan, équipera les unités d'infanterie et de cavalerie de l'armée de Terre ainsi que les forces spéciales des trois armées. Le MMP sera également mis en œuvre à partir du Jaguar, l'engin blindé de reconnaissance et de combat, dès sa livraison en 2020. Avec le MMP, MBDA va pouvoir concurrencer de façon efficace les missiles américain Javelin et israélien Spike. Le prédécesseur du MMP, le Milan en service depuis 1974, a longtemps été le leader mondial avec plus de 20 % de parts de marché sur ce segment, qui représente entre 15 % et 20 % du marché des missiles. Le Milan a été vendu à 43 armées dans le monde (350.000 exemplaires). Enfin, si MBDA a pris la décision d'autofinancer significativement ce programme, c'est aussi pour rester l'un des rares missiliers globaux.