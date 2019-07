Selon le blog de B2 (Bruxelles2), le système européen de navigation par satellite Galileo est en panne. Une information qui a été confirmée à La Tribune. Son gestionnaire a fait passé le message dimanche : Galileo est "actuellement affecté par un incident technique lié à son infrastructure terrestre". Selon le blog B2, cet incident a entraîné "une interruption temporaire des services initiaux de navigation et de minutage". Seul reste en fonctionnement, le service de recherche et de sauvetage (SAR), utilisé pour localiser et aider les personnes en détresse, par exemple en mer ou en montagne. Le SAR "n'est pas affecté et reste opérationnel".

Une détection des anomalies en cours

Les experts travaillent le plus rapidement possible pour rétablir la situation , selon le Blog B2. Un comité d'examen des anomalies a été immédiatement mis en place pour analyser la cause première exacte et mettre en œuvre des actions de récupération. Le gestionnaire du service avait averti ses utilisateurs jeudi dernier (11 juillet) de la "dégradation du service sur tous les satellites Galileo".