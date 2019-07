Nexter trouve enfin un débouché à l'export pour son véhicule blindé Titus

C'est une grande première pour Nexter. La République Tchèque s'est offert 62 véhicules blindés low-cost Titus pour un montant évalué à un peu plus de 230 millions d'euros. Le contrat a été signé le 9 juillet entre le ministère tchèque de la Défense et la société Eldis (CSG Group), le partenaire de Nexter qui porte le contrat principal avec le ministère. La filiale de CSG Group organisera aussi la production locale sous licence. Financé sur fonds propres par Nexter, le Titus est un véhicule blindé 6x6 low-cost de dernière génération, qui répond aux besoins des armées en véhicules d'appui, de soutien et de transport de troupes. Au-delà de la part du contrat qui lui revient (une cinquantaine de millions), Nexter s'est ouvert pour le TItus le marché européen et celui de l'OTAN.

La chaîne de mobilité du Titus a été développée en coopération avec le fournisseur tchèque Tatra Trucks. La commande du ministère tchèque de la Défense porte sur trois versions du Titus : poste de commandement, transmissions et poste de coordination des feux d'artillerie. Un kit Homeland Security est disponible, permettant de répondre plus spécifiquement aux besoins des forces de police et de sécurité. Nexter a d'ailleurs prêté un prototype au RAID.