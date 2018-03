Nexter, un pas de plus vers un mégacontrat au Qatar

Un pas de plus pour Nexter vers la signature d'un mégacontrat au Qatar. Lors du salon Dimdex qui se tient actuellement à Doha, le groupe d'armement terrestre public et la société qatarie Barzan Holdings, détenue par le ministère de la Défense, ont signé deux protocoles d'entente, passage obligé pour obtenir cette commande. Ainsi, Nexter a créé avec son partenaire qatari une entreprise commune, qui servira de base industrielle pour la livraison et la maintenance des VBCI dans le cadre du programme Al Rayyan (acquisition de 490 VBCI). Ce protocole d'entente représente "une étape majeure dans le partenariat stratégique entre le Qatar et la France", a expliqué Nexter dans un communiqué publié ce mardi.

"Le programme VBCI renforcera les capacités militaires des forces armées du Qatar et représente un grand pas en avant dans l'industrie de la défense qatarie", a expliqué le patron de Barzan Holdings, Nasser Al Naimi.

Le second protocole d'entente entre Barzan Holdings, Nexter et tous les autres industriels participants au programme Al Rayyan formalise la coopération industrielle et le lancement du processus contractuel. En outre, d'autres projets communs sont à l'étude pour proposer des solutions complémentaires aux forces qataries, a également indiqué Nexter sans en préciser le contenu. Le Qatar avait signé lors de la visite d'Emmanuel Macron à Doha le 7 décembre une lettre d'intention pour la fourniture de 490 VBCI, un contrat potentiel de 1,5 milliard d'euros, selon l'Élysée.