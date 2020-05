Pétroliers ravitailleurs, porte-avions : les grands projets de Florence Parly pour Saint-Nazaire

Déprimés par la crise qui frappe très durement le marché de la croisière, les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire peuvent compter sur les grands projets de la ministre des Armées Florence Parly pour pérenniser un minimum de charge de travail. Le ministère prévoit à Saint-Nazaire sur une période d'environ quinze ans la construction de quatre pétroliers ravitailleurs et du futur porte-avions de nouvelle génération (PANG), dont le coût est estimé entre 7 et 9 milliards d'euros selon nos informations. Cela donnera de la visibilité et de l'espoir aux Chantiers de l'Atlantique aujourd'hui plombé par la crise économique qui s'annonce très brutale. Au-delà, c'est également pour le ministère l'illustration de "la remontée en puissance de nos armées, c'est l'avenir de notre Marine nationale, c'est notre autonomie stratégique", a souligné la ministre lors de sa venue à Saint-Nazaire.

"C'est un grand bonheur, car par le bruit de l'activité qui envahit ces espaces infinis, je constate qu'un vent de vie souffle sur les Chantiers de l'Atlantique : et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment", a d'ailleurs expliqué la ministre des Armées, Florence Parly présente à...