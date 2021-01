Safran et Sodern : le "génie français" au service de la souveraineté des armées

A l'issue d'une série de plusieurs essais, dont des essais en vol sur un avion ATR42 (trois vols d'essais de jour et un vol d'essais de nuit à différentes altitudes réalisés pour un total cumulé de plus de 10 heures d'essais), la DGA a conclu à des "résultats très satisfaisants", qui "montrent la viabilité du système sur porteur aéronautique". (Crédits : DGA)

Safran Electronics & Defense et Sodern, développent un système de visée stellaire diurne et nocturne pour avions militaires, baptisé Vision. Ce système vise à être "permanent et totalement discret, sans émission de signaux radio électriques et permettra une navigation précise et sûre, non tributaire de signaux de radionavigation (donc ni brouillable ni leurrable) et totalement souveraine", selon 'Agence de l'innovation de défense.