Laser : la pépite technologique CILAS est très convoitée

Le projet de vente de CILAS ne passe pas inaperçu. Détenue par ArianeGroup (67%) et Areva (33%), cette société, spécialisée notamment dans les lasers et l'optronique (47 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018), intéresse plusieurs entreprises., dont le missilier MBDA déjà cité par La Tribune. Mais deux autres entreprises ont exprimé un réel intérêt pour cette pépite technologique, un grand groupe Safran, et une entreprise bretonne, qui se revendique comme le champion européen des lasers, Lumibird. Le processus de vente devrait dans les prochains jours avancer avec la tenue d'un conseil d'administration d'ArianeGroup prévu d'ici à la fin janvier en vue d'autoriser son président à céder CILAS.

"Le caractère éminemment stratégique de CILAS montera encore en puissance avec...