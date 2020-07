SCAF : un projet "existentiel" pour l'industrie aéronautique militaire française

Le rapport est clair. Très clair pour les industriels français. Safran et Dassault Aviation ont d'ailleurs qualifié le programme du Système de combat aérien du futur (SCAF) de "projet existentiel", selon un rapport d'information du Sénat d'Hélène Conway-Mouret (PS) et de Ronan Le Gleut (Les Républicains) sur le SCAF. "C'est ce caractère existentiel, qui, in fine, justifie pleinement que le besoin exprimé ne soit pas couvert par un avion acheté sur étagère", estiment les deux sénateurs. Ce n'est pas le cas, en revanche, pour les partenaires allemands et espagnols comme le motoriste allemand MTU ou l'organisme de recherche DLR, qui y voient surtout de leur côté une belle opportunité de "monter en compétence" dans le domaine de l'aviation de combat grâce à un programme d'une ampleur exceptionnelle (entre 50 et 80 milliards d'euros, selon les estimations). La première livraison d'un système de combat est estimée à 2035.



