L'ONERA proche de monter enfin dans le futur avion de combat européen (SCAF)

Le coup de gueule du Sénat en décembre en faveur de l'ONERA n'aura peut-être pas été vain... Majeur pour la souveraineté de la France, cet organisme de recherche dans le domaine aérospatial, va monter à bord du Système de combat aérien du futur (SCAF). Quel volume d'études aura l'ONERA ? A quel moment du développement du programme va-t-il intervenir ? Même si rien n'est acté à ce stade, la réponse qu'a récemment faite la ministre des Armées à la sénatrice et à la députée de Savoie, respectivement Martine Berthet (Les Républicains) et Emilie Bonnivard (Les Républicains), semble confirmer cette tendance :

"Il est à noter que la construction du SCAF fera appel, lorsque les travaux seront plus avancés, à des capacités d'expertise et d'essai nationales, pour la France au niveau de certains sites de la direction générale de l'armement (DGA), et bien évidemment au sein de l'Office national d'études et de recherches spatiales (ONERA). Elle fera également appel aux capacités d'entités équivalentes chez nos partenaires allemands et espagnols. Dans ce contexte, l'ONERA pourra jouer tout son rôle ; il lui appartiendra notamment de proposer une stratégie de coopération avec des centres des pays partenaires du projet", a écrit la ministre.

La réponse de la ministre ou, plus surement de ses services, n'est pas d'une précision absolue sur la partition exacte que jouera l'ONERA. Ce dernier "pourra jouer tout son rôle" dans le programme, mais, en même temps, il devra proposer "une stratégie de coopération" avec des partenaires allemands et espagnols. Ce qui est en partie contradictoire... Ce qui est sûr en revanche, c'est que que la DGA, selon nos informations, a enclenché il y a quelques semaines la seconde sur ce que pourrait faire l'ONERA sur le SCAF. Elle est en train de travailler sur des propositions que l'ONERA a envoyé en 2019 et au début de l'année. Elles précisaient les sujets sur lesquels l'Office national pouvait intervenir sur le SCAF. L'ONERA, qui a déjà obtenu de très petits contrats d'études de la part de Dassault Aviation, devrait en savoir un peu plus à la rentrée de septembre. Voire peut-être avant...

Pas de contrepartie à l'accord Safran/MTU

Enfin, la ministre a affirmé, en réponse aux deux parlementaires, que l'accord conclu entre les motoristes Safran et MTU concernant les développements industriels à mener sur le volet moteur du programme SCAF,...