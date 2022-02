Sodern, des viseurs d'étoiles qui brillent à l'export

Le NewSpace n'a pas le monopole de l'innovation. Les acteurs dits traditionnels du spatial (OldSpace) savent également innover. Ce n'est pas nouveau même si ces derniers ont été bousculés dans leur pré carré ces dernières années par les trublions du spatial, qui ont redonné un élan à un secteur vivant trop sur son héritage technologique. L'histoire d'Auriga, le modèle de viseur d'étoiles bas coût d'une filiale d'ArianeGroup, Sodern qui séduit les startup, est l'un de ces nombreux exemples illustrant la vitalité du secteur spatial en France générée par le NewSpace mais aussi par le OldSpace.

Un produit de rupture

En 2016, Sodern a développé un nouveau produit pour compléter sa gamme de viseurs d'étoiles, ces caméras de haute précision permettant de s'orienter dans l'espace. Un nouveau produit de rupture baptisé Auriga, spécialement conçu dans un premier temps pour la première constellation NewSpace lancée par OneWeb (600 satellites de télécoms en orbite basse). Développé à partir de briques technologiques déjà existantes, notamment le logiciel, ce produit est dix fois moins cher (entre 50 et 100.000 euros), dix fois moins lourd et moins encombrant que les produits traditionnels. Soit un viseur d'étoiles grand comme une canette de Soda de 33 cl et pesant moins de 250 grammes. Un produit, enfin, qui est fabriqué en une heure au lieu d'un mois pour un viseur d'étoiles traditionnel. Un véritable changement de paradigme impulsé par Sodern, leader mondial de l'optronique spatiale.



Ce pari industriel a été relevé avec succès par Sodern, qui a réussi à séduire en mai 2016 OneWeb et Airbus, désigné maître d'oeuvre de la fabrication des satellites de la constellation. Résultat, Airbus a commandé 1.800 Auriga, qui ont été fabriqué en deux ans. "Sodern a cru au modèle OneWeb et nous a accompagnés pour trouver des solutions répondant à nos besoins", avait alors estimé le CEO de OneWeb Satellites, Brian Holz.

Il faut dire que Sodern a trouvé la bonne tactique pour accrocher OneWeb. Il a sélectionné ses meilleurs experts en matière de viseurs d'étoiles, libérés de toute contrainte administrative ou budgétaire pour discuter avec OneWeb Satellites. Ces experts ont été en mesure de préciser ce que les spécifications du client impliquaient en termes de coûts, de poids ou d'encombrement. Cette approche a permis de développer Auriga, un viseur d'étoiles certes allégé mais capable de remplir sa mission.

Plus de 400 viseurs d'étoiles vendus à l'export

Et ce viseur d'étoiles plait beaucoup au marché, l'intérêt venant aussi bien des startup que des acteurs traditionnels. Sodern, qui déjà équipe plus du tiers de la flotte mondiale de satellites, a réussi à en vendre 150 en 2021 et déjà plus de 270 à 20 clients (9 startup et 11 acteurs traditionnels notamment pour des satellites LEO) depuis le début de 2022. Des viseurs d'étoiles qui seront livrés cette année.

Cette réussite commerciale s'appuie sur la stratégie décidée en 2016 par Sodern au moment du développement d'Auriga : fallait-il développer ce produit exclusivement pour OneWeb et perdre la licence ou fallait-il le lancer également sur le marché export dans un second temps, ce qui impliquait de l'autofinancer, et donc d'en garder la maîtrise ? "Sodern a cru au marché des petits satellites ultra-compétitifs produits en série, notamment pour des constellations", explique-t-on à La Tribune. Plus de 700 Auriga sont actuellement en orbite.

Cette réussite montre bien également l'émergence du marché des petits satellites (constellations ou un seul satellite). Depuis, Sodern a cartographié 350 startup souhaitant fabriquer des satellites pouvant être équipés d'Auriga. La filiale d'ArianeGroup anticipe une forte croissance de ce segment de marché dans les prochaines années. Mais elle est confrontée à la lenteur des processus administratifs à l'export (bien à double usage). Car aujourd'hui, Sodern sait livrer en deux mois un viseur d'étoiles une fois la commande signée. Ce qui n'était pas le cas avant (un an, voire plus).