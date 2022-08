SpaceX et T-Mobile promettent du réseau dans les « zones blanches » grâce aux satellites

Fournir du réseau dans les endroits les plus isolés du monde. Cela ne tient pas de la science-fiction selon SpaceX. Les satellites de l'entreprise spatiale pourront se connecter directement aux téléphones de l'opérateur T-Mobile et ainsi couvrir toutes les régions jusqu'ici sans réseau, y compris quand elles se trouvent au-delà des antennes-relais. L'annonce a été faite jeudi par le groupe d'Elon Musk et le géant allemand des télécoms.

Ce service, qui s'appuiera sur les milliers de satellites Starlink de SpaceX déjà lancés en orbite, sera disponible sur les téléphones actuels. Il proposera dans un premier temps d'envoyer et de recevoir des SMS à partir de fin 2023, avant de proposer plus tard des appels et des messages vocaux.

« Sauver des vies »

« L'important, c'est que cela signifie qu'il n'y aura plus de zones blanches nulle part dans le monde pour votre téléphone », a promis Elon Musk sur le site Starbase de SpaceX situé au Texas. Selon l'entrepreneur, ce service permettra ainsi de « sauver des vies » quand des gens se trouveront en détresse dans des zones très excentrées.

Jusqu'ici, l'accès à internet via satellite était possible à condition de posséder du matériel technique et coûteux comme les terminaux Starlink. Elon Musk a précisé que ce nouveau service « n'aura pas le genre de bande passante qu'un terminal Starlink posséderait, mais permettra d'envoyer des textos, des images, et s'il n'y a pas trop de monde dans la zone mobile, vous pourriez même potentiellement avoir un peu de vidéo ».

Un service d'abord disponible aux Etats-Unis

De son côté, le patron de T-Mobile Mike Sievert dit s'attendre à ce que le service soit inclus dans la plupart des offres actuelles d'abonnement gratuitement, et qu'il y aura simplement un supplément à verser pour les abonnements les moins onéreux.

Ce sont d'abord les clients américains qui auront accès à cette fonctionnalité, mais T-Mobile devrait s'attaquer ensuite à d'autres marchés, selon son dirigeant Mike Sievert. « C'est comme mettre une antenne-relais dans le ciel. Mais en beaucoup plus compliqué », s'est-il vanté.

Le marché de l'accès à internet par satellite est en pleine accélération, et les géants américains du numérique y nourrissent de grandes ambitions à coup d'investissement colossaux que requièrent cette industrie de pointe. Le créateur d'Amazon Jeff Bezos prévoit lui de lancer quelque 3.200 satellites à terme. Les Etats ne sont pas en reste. La Chine veut disposer d'une constellation de 13.000 satellites nommée Guowang. Plus modeste, l'Union européenne souhaite en déployer... 250 avant 2024.

(Avec AFP)