Transport stratégique : une étude en cours au ministère des Armées

Le transport de fret hors gabarit est l'une des grands faiblesses stratégiques de l'armée française. Une lacune capacitaire souvent pointée du doigt par de nombreux rapports parlementaires. "La capacité patrimoniale de transport stratégique souffre aujourd'hui d'un déficit", reconnait volontiers le ministère des Armées. Car tant pour la projection aérienne des forces françaises que pour leur entretien, le ministère des Armées a régulièrement recours à des avions de transport russes, voire ukrainiens, de type Antonov-124 ayant la capacité d'emporter du fret hors gabarit.

Interrogée par le député Les Républicains François Cornut-Gentille, la ministre des Armées Florence Parly lui a répondu qu'une "étude n'excluant aucune piste est en cours avec la direction générale de l'armement (DGA) pour évaluer le besoin dans ce domaine. Cette étude intégrera un volet coopération avec notre partenaire allemand".

Pour autant, a estimé le ministère, la capacité de transport de fret hors gabarit va progressivement augmenter avec l'arrivée des avions de transport et de ravitaillement Multi-Rôle Transport & Tanker (MRTT). "Ils constitueront le cœur de la capacité en avions de transport stratégique (ATS), qui comprendra en 2028 un ensemble complémentaire et cohérent de 35 A400M et 15 MRTT", explique l'Hôtel de Brienne. Fin 2019, 16 A400M et 2 MRTT étaient déjà en service au sein des armées. Cette augmentation de capacité nationale sera également complétée par une offre plus importante au travers de la coopération européenne, via l'European Airlift Transport Command et le Movement Coordination Centre Europe notamment, les partenaires de la France voyant également leurs flottes de MRTT et A400M monter en puissance.

Et maintenant ?

Toutefois, la France ne disposera toujours pas d'avions de transport de fret hors gabarit, capables de transporter des matériels tels que les chars Leclerc, des chariots élévateurs... Ces avions permettent également de densifier un déploiement lorsque le temps est contraint (chargement pouvant aller jusqu'à 10 containers contre 2 dans un A400M et simplification des opérations de transit nécessitant moins de personnel). "Le besoin d'aérotransport n'est pas toujours avéré, estime pourtant le ministère des Armées. Sauf urgence particulière, le transport de ce type de matériels par voie maritime est systématiquement privilégié". Ce type d'avions peut...