United Technologies et Raytheon discutent d'une fusion par échange d'actions

Raytheon pèse à lui-seul 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires (Crédits : Kacper Pempel)

Raytheon et United Technologies, deux grands groupes américains de l'aéronautique et de la défense, sont en pourparler pour fusionner et créer l'une des plus grandes entreprises mondiales de ces secteurs, affirme samedi le Wall Street Journal.