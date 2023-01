Le maroquinier Rioland surfe sur la bonne santé du luxe

L'année 2022 s'est achevée avec une excellente nouvelle pour le fabricant à façon de maroquinerie de luxe, Rioland. Le groupe familial a gagné la fabrication d'une partie des sacs à main de la marque parisienne Goyard. Moins connu que ses concurrents du luxe Hermès et Vuitton, le maroquinier recherchait un nouvel atelier de fabrication, à côté de celui de Carcassonne où sont produits l'essentiel de ses sacs, valises et accessoires en cuir. « Compte tenu de notre savoir-faire accumulé depuis près d'un siècle, nous nous verrons confier cette année cette nouvelle fabrication pour Goyard », s'est félicité Jean-François Rioland, président de la société et petit-fils du fondateur. « Nous prévoyons ainsi de réaliser 30.000 pièces en vitesse de croisière dans notre nouvel atelier ». Le gain de ce nouveau client aura un impact non négligeable pour Rioland. Le groupe a ainsi racheté fin 2022 l'ancien bâtiment de 5.000 m2 de la société confection Balsan, situé sur la zone industrielle de la Malterie, dans l'agglomération castelroussine. Il y accueillera d'une part ses nouvelles machines ainsi qu'une vingtaine de nouveaux salariés au départ. D'autre part, Rioland prévoit aussi d'y transférer son siège, actuellement situé en zone rurale. Le groupe consentira un investissement total de l'ordre de deux millions d'euros.

Fondé en 1930, à Vic-sur-Nahon, l'atelier de bourrellerie est devenu un groupe qui employait près de 900 salariés et a pesé 58 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Travaillant pour les six principales maisons de haute couture françaises, dont Hermès, Chanel et Vuitton, le façonnier possède neuf ateliers dans l'Hexagone, majoritairement dans le Berry (Indre-et-Loire). Après avoir ouvert deux nouvelles structures, dans le centre-ville de Châteauroux en 2018, et en 2021 sur la zone industrielle les Fadeaux, Rioland était sorti de son périmètre géographique historique en juin dernier. Ainsi, Rioland a racheté en juin dernier l'ancienne usine de confection de la marque de prêt-à-porter haut de gamme De Fursac (SMCP) dans la Creuse, fermée en 2021. Situé près de la Souterraine, le bâtiment de 5.000 m2 est en cours de rénovation et devrait être opérationnel en juin.

Spécialisée dans la fabrication des bracelets pour bijoux et des ceintures, la nouvelle unité de Rioland emploiera 300 salariés à terme sur ce bassin d'emplois sinistré. Elle représente également un investissement de deux millions d'euros.

Lire aussiLuxe : pourquoi les palaces se multiplient dans la région des châteaux de la Loire

Second employeur privé de l'Indre

L'ETI indroise accroît très sensiblement son outil de production dans un contexte redevenu porteur post crise sanitaire pour l'industrie du luxe. « Outre Goyard, le nouvel atelier de La Malterie permettra d'installer de nouvelles fabrications pour nos autres clients historiques », explique Jean-François Rioland. « Nous serons aussi en mesure de répondre à des demandes éventuelles d'autres maisons de luxe sur nos futures lignes de production. D'ici 2025, la nouvelle unité emploiera quelque 200 nouveaux collaborateurs ». A cet horizon, Rioland doit en principe dépasser le millier de salariés. Après Safran Seats, fabricant de sièges pour l'aéronautique basé à Issoudun, le façonnier en maroquinerie deviendrait ainsi le second employeur privé du département de l'Indre. Ses projections de chiffre d'affaires s'établissent parallèlement à 80 millions d'euros d'ici deux ans.

Si Rioland a été impacté par l'augmentation des prix de l'électricité à hauteur de 500.000 euros supplémentaires en 2022, la préoccupation principale de la société reste la formation permanente de ses collaborateurs. Contrairement à l'Italie, l'un des Hub des métiers du cuir, la France ne bénéficie d'aucune école ou de structures pédagogiques dédiées. Afin de pallier le manque de compétences et de savoir-faire spécifiques, le groupe a donc créé sa propre académie à Châteauroux et emploie à plein temps six formateurs. Pour répondre aux hautes exigences en termes de qualité de ses clients, dont le prix de vente moyen des sacs avoisine 1.000 euros. Rioland investit ainsi annuellement environ 1,5 million d'euros dans l'expertise de ses futurs collaborateurs.

Lire aussiLe recrutement : le grand défi des géants français du luxe pour continuer leur folle croissance (LVMH, Hermès...)