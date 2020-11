Confinement : que pèsent les activités "non essentielles" dans le commerce français ?

(Crédits : Photo by Artem Gavrysh on Unsplash)

FOCUS DATA. Définis comme "non essentiels", plus de la moitié des commerces de France (62%) se voient obligés de fermer à nouveau, depuis le 3 novembre. Déjà frappées de plein fouet, certaines activités comme la restauration qui a perdu 17,5 milliards d'euros au premier semestre, arriveront-elles à relever la tête ? Les fêtes de fin d'année représentent en effet habituellement 41% du chiffre d'affaires de l'année pour les magasins de jouets et un quart des revenus des librairies et parfumeries. Les indépendants, plus fragiles que les enseignes, en appellent au gouvernement et aux consommateurs pour "sauver Noël". Retour sur les chiffres clés de ces types de commerces face à la crise.