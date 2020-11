Confinement et fermeture des commerces non essentiels : une autoroute pour Amazon ?

Avec sa décision de fermer les commerces non essentiels ainsi que les rayons non essentiels des grandes surfaces pour lutter contre la propagation du Covid-19, le gouvernement fait la quasi-unanimité contre lui. L'association UFC-Que-Choisir fustige une "hérésie", le PS crie à "l'incohérence" et le Conseil national des centres commerciaux dénonce "une maltraitance". Entre autres. "On fait le lit d'Amazon et ça tue le petit commerce", résume la vice-présidente et porte-parole du Medef, Dominique Carla'ch, tandis que des pétitions appelant au boycott d'Amazon fleurissent sur la Toile.

L'ogre américain du commerce en ligne sera-t-il le grand gagnant du reconfinement et de la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces, surtout à l'approche du Black Friday et des fêtes de Noël ? Quelles sont ses parts de marché dans chacun des segments du e-commerce ? Ses rivaux français peuvent-ils rivaliser ? Quels enseignements tirer du premier confinement ? La Tribune fait le point.

Amazon engrange 1 achat sur 5 sur Internet en France, la moitié des Français ont acheté sur Amazon en 2019

Cédric O, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique, a tenté d'éteindre l'incendie ce week-end sur TF1. "Rappelons qu'Amazon ne représente que 20% du e-commerce en France, que de très nombreuses entreprises françaises sont des leaders : Fnac-Darty, Cdiscount, Veepee,...