Le vin français reprend sa success story à l'export : +11% de ventes par rapport à 2019, un record

Les excellents résultats de la filière viticole française devraient permettre de faire sauter quelques bouchons de bouteilles. Les exportations de vins et spiritueux tricolores ont atteint un nouveau record en termes de valeur l'an dernier, portées par la suspension des droits de douane américains et la reprise économique post-pandémique, a indiqué mardi la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS).

Les ventes à l'étranger ont atteint 15,5 milliards d'euros en 2021, en hausse de 28% par rapport à 2020 et de 11% par rapport à 2019, soit avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, précise la FEVS dans un communiqué.

RELIRE NOTRE DOSSIER SPECIAL | Changement climatique : le plan de survie révolutionnaire des vins français

Les exportations de l'année dernière ont également augmenté en termes de volume, bien que dans une moindre mesure, atteignant 203 millions de caisses de 12 bouteilles, soit une hausse de 11% par rapport à 2020 et de 4% par rapport à 2019.

Montée en gamme

"La croissance en valeur est presque trois fois supérieure au taux de croissance en volume, ce qui montre la valeur ajoutée croissante des exportations de vins et spiritueux", a déclaré César Giron, président de la FEVS.

Les expéditions de vin vers les États-Unis, de loin le premier marché d'exportation de la France en valeur, ont bondi de 34% l'an dernier pour atteindre 4,1 milliards d'euros. Les droits de douane punitifs entre l'Union européenne et les Etats-Unis, en lien avec le litige sur l'aéronautique, avaient considérablement réduit les exportations d'alcool français en 2020.

Sous l'administration Trump, Washington avait été autorisé en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année. Et en 2020, Washington avait annoncé des hausses des barrières douanières visant les produits de la filière française : +25% sur les vins non pétillants, moûts de raisin et cognacs.

Toutefois, après 17 ans de conflit portant à l'origine sur les constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing, l'UE et les Etats-Unis ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent. Cette trêve est une première étape avant de parvenir à une solution de long terme.

Inquiétudes sur la cuvée 2022

Les exportations de vin français cette année et l'année prochaine pourraient cependant être pénalisées par une baisse de production à la suite des dommages causés aux vignobles par les gelées printanières, a déclaré César Giron.

La production française de vin a chuté de 23% l'an dernier, selon les données du ministère de l'Agriculture. Dans le Beaujolais, la vendange a été réduite de moitié par rapport à la moyenne des cinq dernières années et dans le Bordelais la production a diminué d'un quart.

Les producteurs de champagne, qui ont annoncé des ventes record lundi, ont déclaré que la mauvaise récolte ne devrait toutefois pas affecter les disponibilités, les producteurs pouvant puiser dans leurs réserves.

Pour l'année 2021, le Comité Champagne, organe représentatif de l'interprofession dans la filière viticole, a recensé les dégâts : les viticulteurs champenois ont perdu 30% de leur récolte lors des périodes de gel au printemps. Ils ont encore perdu un quart de leur récolte cet été, avec le mildiou.

À LIRE AUSSI | Ce que font les vins de Champagne pour lutter contre le changement climatique

Les producteurs de champagne restent également en alerte vis-à-vis du marché russe. Moscou a lancé à l'été 2021 une offensive visant à interdire aux exportateurs français l'appellation champagne sur le territoire russe, afin de le remplacer par "vin effervescent". Cette dénomination, effective depuis le 1 janvier 2021, pourrait impacter les ventes sur ce marché à fort potentiel.

La Russie est le quinzième marché d'exportation du champagne avec 1,8 million de bouteilles vendues en 2019, ce qui représente 1,5% des ventes totales de champagne, selon le Comité Champagne. Mais "c'est un marché porteur et valorisant. Les consommateurs russes aiment les grandes cuvées et ils dégustent également du champagne à l'occasion de leurs voyages" en France, souligne-t-il.

À LIRE AUSSI | En Russie, dernier jour pour le champagne avant de perdre son appellation