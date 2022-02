Louis Vuitton muscle sa production dans la ville de Vendôme (après avoir acheté le nom de la municipalité)

Louis Vuitton rime de plus en plus avec (la ville de) Vendôme. L'inauguration en grande pompe le 22 février des deux derniers ateliers du maroquinier de luxe installés en France dans le Loir et Cher, par le président de LVMH Bernard Arnault, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait valeur de symbole. Le numéro 1 mondial du luxe, dont le navire amiral de sa filiale Vuitton est situé place Vendôme à Paris, capitalise concrètement autour de cette marque patrimoniale qu'il a rachetée à la ville du Centre-Val de Loire en janvier 2021 pour 10.000 euros.



Dès septembre 2020, LVMH avait ouvert un atelier de quelque 3.300 m2 dans une ancienne abbaye bénédictine, située dans le centre de Vendôme. Rénové à grand frais, cet écrin architectural datant du 11e siècle emploie actuellement une centaine de salariés. Le fabriquant de sacs opère aussi depuis six mois le site de l'Oratoire, situé sur la commune d'Azé, à proximité de la gare TGV de Vendôme-Villiers-sur-Loir.

400 salariés à terme

Une cinquantaine de collaborateurs travaillent pour l'instant dans ce bâtiment neuf de plus de 6.000 m2. Spécialisé dans le travail des cuirs rares, alligators, lézards, pythons et autruches, le nouveau pôle vendômois de Vuitton est censé porter son effectif à 400 personnes au total à l'horizon 2024.

Si la proximité de la région parisienne, à 45 minutes en TGV, a largement favorisé l'implantation de Vuitton dans le Loir-et-Cher, LVMH renforce parallèlement un ancrage déjà marqué en Centre-Val de Loire. Présent historiquement à Issoudun, le maroquinier a ouvert en 2002 une nouvelle usine à Condé, dans l'agglomération de la sous-préfecture de l'Indre. Ces deux sites, spécialisés dans les petits accessoires, emploient actuellement 590 salariés.

Des ouvertures d'ateliers en bonne voie

Le numéro 1 mondial du luxe est également solidement implanté sur le territoire via ses multiples marques de parfums (Givenchy, Guerlain, Lacroix, Dior, etc) présentes au cœur de la Cosmetic Valley entre Chartres et Orléans. En tant que président du premier cluster européen de la parfumerie et de la cosmétique, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH, symbolise ses liens privilégiés avec cette région.



Ce contexte régional favorable pourrait d'ailleurs pousser LVMH à ouvrir à terme un cinquième atelier pour Vuitton sur le territoire, toujours à Azé. Bernard Arnault n'a pas exclu cette hypothèse lors de sa visite du 22 février dernier, sans la confirmer. Porté par un chiffre d'affaires et des bénéfices records en 2021 (64 milliards d'euros de recettes et 17 milliards d'euros de résultat courant), LVMH ouvrira déjà deux nouveaux sites de maroquineries en 2022 dans l'Hexagone, à Beaulieu-sur-Layon en Maine et Loire et à Valence dans la Drôme.



Une santé éclatante dont a pris ombrage Bruno Le Maire pour vanter la bonne tenue de l'économie française, en fin de quinquennat d'Emmanuel Macron.