Après une hausse de 44% de ses ventes en 2021, LVMH va embaucher 16.700 en France en 2022

LVMH affiche une santé insolente. Les résultats financiers du géant français du luxe donnent le tournis. En 2021, le chiffre d'affaires a grimpé de 44%, à 64,2 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant a quant à lui bondi de 107% par rapport à 2020, à 17,15 milliards d'euros, et de 49% par rapport à 2019. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 26,7% en 2021 contre 18,6% en 2020 et 21,4% en 2019. Elle a même atteint 41,5% pour la division "Mode et Maroquinerie", qui a généré près de la moitié du chiffre d'affaires annuel du groupe.

Les estimations d'analystes la donnaient autour de 40%. Enfin, le résultat net annuel part du groupe a augmenté de 68%, à 12,04 milliards d'euros, un montant sans précédent dans l'histoire du groupe. Il avait chuté de 34% en 2020, le premier semestre de l'année ayant été fortement affecté par l'impact de la pandémie. Des ventes et un bénéfice net records pour le numéro 1 mondial du luxe, qui le rendent "confiant" pour 2022 et vont lui permettre de gâter ses actionnaires. Les derniers résultats, ceux du quatrième trimestre 2021, et les perspectives de croissance en 2022 appellent effectivement à la confiance.

Perspectives de croissance

LVMH a en effet déclaré jeudi s'attendre à la poursuite d'une croissance soutenue cette année après avoir bénéficié d'une accélération de la hausse de ses ventes au quatrième trimestre de l'an dernier grâce au rebond de la demande de mode et d'accessoires. Le numéro un mondial du luxe, qui possède entre autres les marques Dior, Louis Vuitton, Sephora et Hennessy, a réalisé sur les trois derniers mois de 2021 un chiffre d'affaires de 20,04 milliards d'euros, en hausse de 27% en données organiques. Sa division "Mode et Maroquinerie", la plus importante, affiche sur la période un bond de 28% de ses ventes à périmètre et taux de change constants, alors que les analystes financiers prévoyaient en moyenne une croissance organique de 16%. Par rapport au trimestre correspondant de 2019, avant la crise du coronavirus, la croissance du chiffre d'affaires de cette activité a atteint 51% sur octobre-décembre, précise LVMH.

Toutes les divisions du groupe ont enregistré une croissance organique à deux chiffres par rapport au quatrième trimestre 2020, la meilleure performance étant pour la distribution sélective, qui inclut l'enseigne Sephora, avec un bond de 30%.

"Après les publications supérieures aux attentes de concurrents comme Burberry, Prada et Richemont ce mois-ci, les attentes étaient fortes concernant les résultats. Cette publication n'a pas déçu, même par rapport à des attentes élevées", a commenté Christopher Rossbach, gérant du fonds World Stars Global Equity Fund et directeur des investissements de J. Stern & Co.

Les actionnaires seront gâtés

LVMH, qui possède aussi le joaillier Tiffany, a précisé que les Etats-Unis étaient désormais son premier marché avec 26% des ventes globales en 2021, une évolution qui devrait être un avantage cette année selon les analystes.

Le PDG, Bernard Arnault, a déclaré lors d'une téléconférence tabler sur le maintien d'une demande solide en 2022 en soulignant que le groupe disposait d'une certaine "flexibilité" en matière de prix dans le contexte inflationniste actuel.

Pour accompagner cette croissance, le groupe va recruter 25.000 jeunes de moins de 30 ans en 2022, dont 16.700 en France (3.000 ingénieurs et cadres, 1.000 diplomés et 1.000 apprentis, a indiqué le PDG de LVMH, Bernard Arnault au Figaro

Lire aussi 3 mnLVMH va recruter 25.000 jeunes d'ici un an : "c'est une question de survie"

LVMH compte gâter ses actionnaires en proposant, lors de l'assemblée générale en avril, un dividende de 10 euros par action, contre 6 euros en 2020 et 6,80 euros en 2019. Un acompte sur dividende de 3 euros par action a été distribué le 2 décembre dernier. Le solde de 7 euros sera mis en paiement le 28 avril 2022.