Œufs : face à la hausse de la consommation, la filière redoute « une arrivée massive d'œufs ukrainiens »

L'engouement des Français pour les œufs ne se tarit pas. En 2023, les achats des ménages ont en effet augmenté de 3% en volumes par rapport à l'année précédente, selon leur interprofession, le Comité national pour la promotion de l'œuf (CNPO). Une performance exceptionnelle, si l'on compte que sur la même période l'ensemble des ventes des produits de grande consommation et frais libre-service (PGC-FLS) reculaient de 2,7% en volumes, à cause de l'inflation, selon le cabinet Circana. Et la tendance semble même s'améliorer en 2024, puisqu'entre janvier et avril les achats d'œufs des ménages ont augmenté de 5,2%.

En 20 ans (depuis qu'on la mesure), la consommation d'œufs par les Français a d'ailleurs atteint un sommet : 224 par habitant et par an, soit plus de 4 par semaine et 10 de plus qu'en 2013. Cela inclut la consommation d'ovoproduits par l'industrie alimentaire ou la restauration hors-domicile (41%), ainsi que les œufs coquilles utilisés par cette dernière (12%).

Une production encore inférieure à celle de 2021

Malgré une hausse de leurs prix de plus de 25% au cours des deux dernières années, les œufs restent en effet perçus par les Français comme des produits anti-crise, permettant de consommer des protéines animales bon marché. Le début de baisse des prix en magasins de 0,3% constaté pendant les premiers quatre mois de 2024, et que le CNPO souhaite accélérer, devrait donc leur profiter encore davantage.

Problème : si la production française progresse de 4% en 2023, en permettant à la France de redevenir le premier producteur de l'Union européenne, elle reste affectée par la crise due à l'influenza aviaire, qui en 2022 avait causé une baisse de 8% par rapport à 2021. Jusqu'en mars de l'année dernière en plus, de nouveaux cas dans les élevages de poules pondeuses ont ralenti la reprise. La production reste donc inférieure de 4,2% à celle de 2021, et ne devrait croître que de 0,1% en 2024, selon l'institut technique des filières avicole, cunicole et piscicole (Itavi).

Une « concurrence déloyale »

La filière redoute donc « une arrivée massive d'œufs ukrainiens ». Ces derniers, sous la forme d'œufs coquilles ou d'ovoproduits, ont en effet déjà largement investi le territoire européen: dans l'UE, les tonnages importés ont progressé de 108% en 2023 par rapport à 2022. L'Itavi prévoit une nouvelle hausse de 22% en 2024.

Bien que le taux d'auto-approvisionnement de la France soit remonté à 99,1% en 2023 (après être passé en 2022 pour la première fois sous la barre de 100%, à 97%), toute nouvelle baisse enverrait en effet un signal négatif à la production, estime le CNPO. Les standards sociaux, environnementaux et relatifs au bien-être animal appliqués en France sont en outre supérieurs à ceux ukrainiens (et même européens): fin 2023, les systèmes alternatifs à la cage (sol, plein air et biologiques) représentaient en effet 73% des effectifs de poules pondeuses.

Le CNPO dénonce donc une « concurrence déloyale ». Le nouveau mécanisme de sauvegarde annoncé par l'UE en avril, qui pour les œufs, en raison des niveaux déjà atteints par les importations, pourrait déjà s'appliquer les prochaines semaines, ne rassure pas l'interprofession, qui craint que la taxation appliquée ne soit pas suffisante à contenir les importations.

Six nouveaux millions de poules pondeuses en six ans

La filière se retrousse donc les manches, d'autant plus que 89% des Français considèrent l'origine française des œufs comme un critère de choix important.

« Une augmentation en croissance de 3% en un an, c'est un million de poules pondeuses en plus », alerte le CNPO, en soulignant qu'« il faut que l'outil industriel arrive à suivre l'augmentation de la consommation ».

Elle se fixe donc comme objectif, d'ici 2030, d'en installer 6 nouveaux millions, grâce à la construction de 300 nouveaux poulaillers.

« Cela implique un nouveau bâtiment par semaine, et 300 millions d'euros d'investissements », calcule le CNPO.

Les coûts, qui en 5 ans ont crû de 66%, les contraintes administratives et l'opposition sociétale figurent parmi les principaux obstacles à la construction de ces bâtiments: en 2023 il y en a eu que trois ou quatre, selon le CNPO. Or si l'actuel ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire comptait simplifier les procédures et réduire les délais de recours dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, l'incertitude plane sur la composition et donc l'approche du prochain gouvernement.

Pour conforter sa différence, appréciée par les consommateurs, la filière s'engage aussi à atteindre 90% des poules pondeuses dans des systèmes alternatifs en 2030. Une promesse qui implique aussi des frais: adapter les bâtiments existants pourrait coûter 450 millions d'euros supplémentaires, estime le CNPO.