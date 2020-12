Plus digital, plus responsable, les tendances qui ont sauvé le luxe en 2020

Le luxe serait-il "virus proof" ? Pas tout à fait, le secteur a souffert comme tous les autres de l'épidémie, surtout lors du premier confinement, mondial. Mais en cette fin d'année, il s'en sort plutôt très bien, étant, avec l'industrie numérique, le grand gagnant de la reprise en K qui a favorisé les secteurs les plus insensibles à la crise sanitaire. La Bourse en offre une traduction : l'action LVMH, numéro 1 mondial, a gagné 18% depuis le début de l'année. Pourtant, ce marché du luxe a chuté de 23 % pour l'année 2020 par rapport à 2019 selon l'estimation de Bain & Company, la plus forte baisse jamais enregistrée et la première depuis 2009.

Une dégringolade de près d'un quart des ventes corrélée à la fermeture des points de vente durant 55 jours au printemps dernier et 48 jours cet automne, qu'il s'agisse de la distribution sélective, du wholesale (vente chez des détaillants multimarques) ou des grands magasins. Mais aussi à cause du quasi arrêt du transport aérien alors que le « travel retail » pèse lourd pour les segments spiritueux, parfums et cosmétiques. « C'est le canal qui va mettre le plus de temps à se reprendre car il est tributaire du retour du trafic en aéroport. Certaines marques y réalisaient jusqu'à 50 % de leurs ventes » explique Delphine Vitry, co-fondatrice du cabinet conseil spécialiste du luxe MAD. Les touristes ont disparu et avec eux la manne des achats d'accessoires, parfums, vêtements, champagne et autres produits de luxe made in France. Mais les grandes maisons sont résilientes. LVMH annonce une baisse de 28 % des ventes au premier trimestre, mais seulement moins 7 % au troisième trimestre. Par ailleurs, le groupe s'est offert fin octobre le joaillier américain Tiffany pour 16 milliards de dollars (13,3 Md€), ce qui dénote une confiance certaine dans l'avenir.

De son côté, Hermès a vu les ventes rebondir en juin, juillet et août après une chute de - 41,5 % au trimestre précédent. Chez Kering, le chiffre d'affaires a baissé de -29,6 % au premier trimestre. Mais François-Henri Pinault, son président-directeur général, reste confiant : « la solidité de nos performances confirme la pertinence de notre modèle et renforce notre confiance dans notre capacité à sortir de cette crise encore plus robustes ». D'après le baromètre Luxury Convalescence d'octobre de MAD, 49 % des décideurs interrogés pensent qu'ils récupèreront le niveau de ventes de 2019 en 2021 et 69 % en 2022. Soit un retour à la normale beaucoup plus rapide que pour d'autres secteurs comme le tourisme ou l'industrie aéronautique qui ne voient pas le bout du tunnel avant 2024 ou 2025.

Même si leurs fondements sont solides, avec des capitalisations boursières record (1) pour les quatre KHOL (Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH), les GAFA du luxe, les groupes doivent néanmoins s'adapter à la nouvelle donne de cette pandémie qui rebat les cartes. D'autres vagues de contamination vont-elles déferler dans les mois à venir ? Les touristes reviendront-ils ? Comment s'adresser à une Génération Z (née entre 1997 et 2010) qui devrait générer 40 % des achats d'ici 2035 ?

Le e-commerce au secours du retail



Le e-commerce, et plus largement le digital, est une des solutions pour affronter cet avenir compliqué. Ce canal de distribution pèse 12 % des ventes mondiales du luxe selon Bain & Company, mais pourrait représenter jusqu'à 35 % du business dans les cinq prochaines années. Malgré ce potentiel, les grandes groupes ont longtemps été méfiants vis-à-vis d'une vente en ligne trop éloignée de leurs valeurs : exclusivité, rareté, personnalisation de l'expérience client. Sans oublier le fléau de la contrefaçon, un manque à gagner de 25,6 Md€ (pour les segments textile, chaussures, cosmétiques, sacs à main et horlogerie) en 2018 selon le Global Brand Counterfeiting Report.

Pour le Comité Colbert, qui réunit plus de 80 enseignes du luxe, la contrefaçon causerait une perte de 10 % de chiffre d'affaires pour le secteur. « Le digital est un sacré challenge car dans le luxe, on ne fait pas du commerce comme sur Amazon. Le numérique et la data ne sont pas dans leur ADN. Le luxe fonctionne avant tout sur la qualité de l'image et une expérience client parfaite », analyse Pierre Haran, partner de l'agence Fifty Five, qui travaille avec plusieurs marques de luxe. Reste que la réticence à l'encontre du commerce en ligne commence à s'estomper. Les états-majors ont fini par accepter le fait que le digital pouvait les aider face au rajeunissement de leur clientèle et aux incertitudes causées par la pandémie.

Le baromètre Luxury Convalescence de MAD confirme ce changement d'état...