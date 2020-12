« Un tiers des adhérents au Fashion Pact utiliseront dès 2021 plus de 50 % d'énergies renouvelables » (François-Henri Pinault, Kering)

« Au moment de la création du Fashion Pact, 80% des adhérents n'avaient pas de plan d'action sur la biodiversité. Dès fin 2020, tous auront mis en place dans leur entreprise une stratégie et des plans d'action » dans ce domaine, assure François-Henri Pinault, Pdg de Kering, numéro deux mondial du luxe. (Crédits : J3G)

Depuis le G7 de Biarritz en 2019, le groupe mondial du luxe Kering a déjà réuni 60 entreprises et 250 marques du secteur de la mode et du textile autour du Fashion Pact. Une initiative qui ambitionne de réduire l'impact environnemental du secteur de la mode en particulier et du textile en général, et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Au Forum Zéro Carbone 2020, organisé le 11 décembre par "La Tribune" et la Ville de Paris, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, en a dévoilé les premières avancées et engagements concrets.