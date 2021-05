Pourquoi Shiseido réduit la voilure en France

Shiseido international France (SIF), filiale de Shiseido Company Limited, est à la peine. La société, qui emploie 1.500 salariés, coupera environ 15% de ses effectifs d'ici à la fin de l'année. Les deux sites de production de SIF, basés à Ormes et à Gien dans le Loiret, se verront amputés de 58 postes sur un total de 600. Spécialisée dans les parfums, l'usine de Gien réalise notamment les jus des marques Zadig & Voltaire, Dolce Gabana, Serge Lutens, Issay Miyake et Narciso Rodriguez. Crèmes Shiseido et produits de soins Drunk elephant sortent quant à eux des lignes d'Ormes.

Sur un total de 12 sites de production dans le monde, elles constituent les seules unités de fabrication en Europe pour Shiseido. SIF assure à cet égard que les postes de production ne seront pas affectés par les réductions d'effectifs. Ainsi, le projet de nouvelle organisation présenté aux élus du groupe prévoit de réduire les effectifs dans les fonctions transverses (finance, commercial, marketing). Objectif : simplifier l'organisation du groupe en développant les synergies, selon un porte-parole de Shiseido International France.

Nouvelles tendances

Avec la fermeture des magasins, les confinements et le développement du télétravail, la crise sanitaire a provoqué une baisse des ventes des produits de Shiseido de l'ordre de 18% au niveau mondial. En Europe, le recul a même atteint 20% l'année dernière. Autre handicap ponctuel pour SIF, l'arrêt en deux phases de la licence Dolce Gabbana. Shiseido perdra la conception des parfums du styliste italien début 2022 et assurera pendant un an supplémentaire le marketing et la distribution de la marque. De façon plus structurelle, l'épidémie a accentué des tendances qui avaient commencé à peser depuis 2015. D'une part, le marché du parfum et de la cosmétique s'est largement déplacé vers le e-commerce. D'autre part, les produits éthiques et responsables percent aussi sur le segment des soins, notamment. Or, Shiseido a pris du retard par rapport à ses concurrents sur ces deux axes, désormais moteurs en cosmétique. Sa filiale française, qui reste très profitable et ne publie pas ses résultats, espère de ce fait le combler grâce à une organisation allégée et sensée être plus agile.