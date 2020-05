Automobile : pour sauver le marché du neuf, il faudra aussi traiter le marché de l'occasion

Comme on fait son lit on se couche... C'est un peu la philosophie qui relie les marchés automobiles du neuf et de l'occasion. Les ventes du marché neuf dépendent en grande partie du marché de la seconde main... Avec la crise du coronavirus, les professionnels sont inquiets d'une dé-corrélation de ces deux marchés à long terme.

Déjà sur les premières semaines du confinement, les chiffres ont montré que la chute était moins marquée sur le marché de l'occasion. Celui-ci a baissé de 35% contre 70% sur le neuf en France. Le marché de l'occasion "a une grosse part de ventes entre particuliers, ce qui explique aussi qu'il a été moins impacté", explique Guillaume Paoli, PDG d'Aramis Auto.

Pas "de décalage" en vue

Pour les professionnels de l'occasion, le risque est un déficit d'offre qui pèserait sur le marché de l'occasion récente (approvisionnements et prix). Mais Guillaume Paoli rassure: