Automobile  : un salon crépusculaire à Francfort

Vingt marques absentes... La mode des désertions des grands salons internationaux est récente, mais cette fois, on a franchi un seuil. Près de vingt marques seront absentes du salon automobile de Francfort qui ouvre ses portes au grand public jeudi 12 septembre.

« Il n'y a jamais eu autant d'annulations ! Ce n'est plus une exposition internationale, c'est un salon national », a regretté Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research, cité par l'AFP.

Pas de Français ni de Japonais

Parmi les absents les plus remarqués, les marques françaises puisqu'aucune d'entre elles ne sera représentée. PSA y sera néanmoins présent à travers sa filiale Opel, tandis que Renault fera une brève présentation de son Captur. Il ne faudra pas non plus compter sur les japonaises puisque Toyota, Nissan, Mazda et Suzuki ont décliné. Le groupe FCA qui réunit Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep ne sera pas davantage présent.

La liste n'est pas exhaustive, et il ne reste qu'à compter les présents, et on retrouve bien entendu toutes les marques allemandes qui jouent à domicile et qui ont fait du salon de Francfort le théâtre de leur toute-puissance à travers des showrooms grandioses à l'excès. Et c'est peu de dire qu'ils comptent bien faire de ce salon la vitrine de leur hégémonie en programmant une flopée de nouveautés.

Cap sur l'électrification

C'est probablement BMW qui remportera la palme de la nouveauté avec pas moins de quatre nouveaux modèles. Mais le grand thème de cette session restera, cette année encore, l'électrification, la priorité numéro une de l'industrie allemande. C'est Volkswagen qui va mettre le paquet avec sa berline ID3, une version enfin de série de son concept ID. Il sera accompagné de la E-up, une version 100% électrique de la toute petite Up. Sa filiale Skoda entre également dans la danse avec la très attendue Citigo électrique. Sur le même segment, Seat, appartenant également à Volkswagen, présente la Mii électrique. La marque espagnole en profite également pour lancer une version hybride rechargeable du Tarraco. Ce n'est pas fini puisque Mini lancera une Cooper électrique, Mercedes présentera le EQV, un monospace électrique, Honda la « e »...

L'événement sera assurément le Taycan, la voiture 100% électrique de Porsche, la marque iconique des grosses cylindrées. Avec son 0 à 100 km en moins de 3 secondes, la marque allemande veut coiffer Tesla au poteau (qui a d'ailleurs choisi de se passer du salon de Francfort). Reste également toute une série d'hybridation pour préparer le marché automobile aux objectifs de CO2 qui entreront en vigueur l'an prochain.

La fin d'un cycle exceptionnel

Car c'est tout l'enjeu des 18 prochains mois qui se joue à Francfort : démontrer que les marques sont prêtes à affronter le très défavorable « alignement de planètes » à venir. Les objectifs de CO2 sont tels que nul analyste ne croit possible que les constructeurs échappent aux amendes stratosphériques qui les attendent. Les dernières projections parlent de milliards d'euros d'amendes.

Ils devront également gérer le retournement de l'ensemble des marchés, dont le marché chinois, les marchés émergents que ce soit en Amérique latine, en Russie ou en Turquie. Même en Europe, le marché semble en panne puisqu'après s'être tassé en 2018, les immatriculations ont marqué le pas au premier semestre avec une baisse affichée de 3,1%. Après dix ans de croissance ininterrompue, un cycle historiquement long dans l'histoire automobile, les constructeurs doivent désormais se faire à l'idée d'un marché qui va se contracter. L'enjeu est d'atterrir en douceur et éviter le crash. Il faut dire que les motifs de turbulences ne manquent pas : Brexit sans accord, guerre commerciale exacerbée, guerre militaire avec l'Iran...