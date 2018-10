Mondial de l'auto : la pollution de l’air ou la vie ?

Une nouvelle menace pèse sur le gouvernement d'Édouard Philippe et le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Une soixantaine d'associations, dont Greenpeace et France Nature Environnement, a déposé mardi 2 octobre un recours devant le Conseil d'État et demander 100.000 euros d'astreinte quotidienne contre la France. Cette requête vise à obliger le gouvernement à respecter les normes européennes sur la qualité de l'air. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l'air est responsable de 48.000 décès prématurés par an en France, et l'industrie automobile en serait la cause principale. L'urgence sanitaire annonce-t-elle la fin prochaine de la voiture ? Quelles alternatives peuvent être envisagées pour respirer à nouveau un air de qualité ?

On en parle avec Olivier Blond, président de l'association Respire, Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem de l'automobile, et Emmanuelle Ducros, journaliste économique à L'Opinion et spécialiste des transports.