Avec le 48 Volts, Valeo veut électrifier tout ce qui bouge ou presque

"Le 48 volts deviendra le standard du marché", déclarait en 2019 dans une interview à La Tribune, Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo. Plus qu'une conviction, c'est un véritable pari que le patron de l'équipementier automobile français fait sur cette technologie appelée mild hybrid, ou petite hybridation. Car le 48 volts n'est ni tout à fait une électrification hybride ni vraiment une électrification totale... Jusqu'ici, cette technologie était surtout utilisée pour apporter une aide à la propulsion, en démarrage, en côte ou en dépassement, soit les manœuvres les plus énergivores. Elle permettait alors de réduire significativement la consommation de carburant, environ 10%. La nouvelle Volkswagen Golf 8 est ainsi disponible avec cette technologie qui lui fait économiser une moyenne de 0,4 litre de carburant sur 100 km, soit une performance non négligeable en ces temps de chasse aux CO2.

Une solution très économique

Oui mais voilà... Cette technologie ne sera jamais aussi vertueuse qu'une voiture 100% électrique, et beaucoup moins qu'une hybride classique, rechargeable ou non. Pour Jacques Aschenbroich, le 48 volts devrait toutefois s'imposer sur le marché d'ici à 2030 car même si la voiture électrique pourrait représenter jusqu'à 20% du marché mondial de l'automobile, il restera...