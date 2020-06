Citroën repart à l'offensive avec une ambitieuse nouvelle C4

Presque trois ans que nous n'avions rien vu de neuf chez Citroën... Et puis, patatras... La nouvelle C4 (ou ë-C4 pour sa version électrique), débarque avec l'ambition folle de casser la baraque des compactes! Entre berline et SUV, la nouvelle C4 rappelle sans conteste l'expérimental C4 Cactus, mais d'aucun y voit une Toyota CHR française pour le verre à moitié vide, ou encore une BMW X4 avec cette ligne de toit fuyante, pour le verre à moitié plein.

Fin des voitures expérimentales

Citroën va-t-il réussir son pari de rebattre les cartes du segment, tout en se repositionnant sur de nouveaux codes stylistiques et sur de nouveaux usages ? Ce qui est certain, c'est que désormais, il est hors de questions de s'aventurer sur des terrains expérimentaux comme l'avait vaillamment tenté la C4 Cactus... La méthode Tavares, du nom du PDG du groupe PSA, a fini par s'imposer y compris chez les esprits créatifs et iconoclastes de la marque aux chevrons. Il s'agit de concevoir des voitures pour les vendre, et avec de bons niveaux de finitions de préférence, et d'acquérir des parts de marchés.

La nouvelle C4 remplacera ainsi feu la très classique C4 mais également donc la C4 Cactus. Mieux finie, plus élégante et avec l'ambition d'une personnalité plus travaillée, la nouvelle "berline" française s'affranchit des contraintes d'un segment où le conventionnel semblait avoir repris pour dix ans ferme avec l'arrivée des Volkswagen Golf, et ses semblables (Skoda Scala et Seat Leon) aussi convenues que les générations précédentes, mais avec un très haut niveau de prestations.

Le monde d'après le SUV...

Après s'être repositionné avec succès sur le segment très porteur des SUV à travers un nouveau langage de style, il était urgent pour Citroën d'appliquer la recette sur le reste de sa gamme pour garder son statut de généraliste. D'autant, que Citroën n'a pas vocation à multiplier les SUV.

Depuis 2014, Citroën creuse le sillon d'un positionnement de marque plus assumé. La décision de séparer la gamme premium dans une marque dédiée, DS, mais également la volonté de réaffirmer des territoires de gammes plus distincts avec Peugeot, ont poussé les équipes de la marque aux chevrons à redéfinir les contours d'un nouvel univers de marque plus populaire avec force de couleurs et plus de fun. Le succès a été au rendez-vous: sur une C3 ou une C3 Aircross, les clients ont pour moitié adopter...