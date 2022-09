Daimler Truck dévoile le tout premier camion électrique et prend de vitesse Tesla

Quand on cherche, on trouve. Après l'avion électrique, qui montre le bout de ses ailes, voilà le camion électrique. Un prototype du véhicule de la marque « Mercedes-Benz », dénommé « eActros LongHaul » électrique, a été présenté lors d'une conférence de presse avant le salon de l'utilitaire allemand « IAA » qui ouvre ses portes à Hanovre ce lundi.

L'eActros, avec une autonomie d'environ 500 kilomètres à raison d'une seule charge de batterie, devrait être prêt pour la production en série en 2024. Les batteries du camion peuvent être chargées de 20 à 80% en série sur une station de charge d'environ un mégawatt de puissance en moins de 30 minutes.

Amazon va tester ce camion électrique dès 2023

Amazon et le groupe allemand de logistique Rhenus vont tester le véhicule en mode de fonctionnement réel à partir de 2023, selon un partenariat signé avec Mercedes-Benz Trucks, une des marques du groupe Daimler Trucks.

Le constructeur présente aussi à Hanovre une seconde version de l'eActros pour le transport de marchandises en milieu urbain et péri-urbain, doté d'une autonomie de 300 kilomètres et d'une capacité pouvant aller jusqu'à 40 tonnes.

Tesla toujours dans la course

Ces camions électrifiés ont été développés pour répondre aux mêmes exigences de durabilité que le modèle Actros en version diesel. Cela signifie que le camion électrique devrait rouler 1,2 million de kilomètres en dix ans d'exploitation.

Le concurrent américain Tesla se faisait fort dès 2018 de lancer un modèle 40 tonnes disposant d'une autonomie de 800 kilomètres, en comptant le produire en série à partir de 2019. Ces plans ont été retardés mais le patron de Tesla, Elon Musk, a promis que les livraisons de son camion électrique débuteront bien « cette année », dans un tweet émis au mois d'août.

Mercedes-Benz, né de la scission de Daimler en Mercedes-Benz d'un côté et Daimler Truck de l'autre, a vu son bénéfice net progresser de 2% au deuxième trimestre, à 3,2 milliards d'euros. Il prévoyait en juillet un bénéfice d'exploitation (Ebit) « légèrement supérieur » à l'année précédente, alors qu'il annonçait jusqu'ici un résultat stable.

Toyota s'apprête à lancer des mini-fourgonnettes électriques

L'électrification des voitures utilitaires s'accélère partout dans le monde. Toyota et d'autres constructeurs japonais réunis dans une coentreprise prévoient de lancer des mini-fourgonnettes électriques sur le marché nippon dans le courant de l'exercice en cours 2022/23. Toyota va fournir ses technologies dans l'électrification tandis que ses partenaires dans cette coentreprise, Suzuki et Daihatsu, vont offrir leur savoir-faire en matière de production en série de mini-véhicules utilitaires. En parallèle, Toyota et les fabricants nippons de poids lourds Hino et Isuzu, également présents dans la coentreprise, ont annoncé mardi qu'ils prévoyaient d'introduire après janvier 2023 au Japon un camion léger roulant à l'hydrogène, lequel sera lui aussi déployé dans ces projets pilotes à Tokyo et Fukushima.

(Avec AFP)