Diesel : les ventes plongent en Allemagne

Le marché automobile allemand est entré dans une phase de stagnation. Il a enregistré une baisse de 6% en mai, mais en données brutes (c'est à dire corrigé des jours ouvrés), il progresse de 2%. De plus, les ventes avaient progressé de 8% en avril. Sur les cinq premiers mois de l'année, les immatriculations du marché allemand ressortent en hausse de 2,6% avec 1,5 million de voitures vendues.

Il en va tout autrement des ventes de voitures diesel. Elles avaient accéléré leur déclin en avril (-12,5% en données brutes) et en mai, la baisse s'est accélérée en chutant de plus de 27%. En mai, les diesels n'ont représenté que 31,3% des ventes contre 39% sur l'ensemble de l'année 2017, et 48% en 2015.

Les voitures au gaz naturel s'envolent, les électriques s'assagissent

Les moteurs essence en ont profité pour augmenter de 6% et représenter 64% des immatriculations. Mais ce sont les moteurs au gaz naturel qui ont décollé de 242% avec 1.958 immatriculations. Cette dynamique a gêné celle des voitures 100% électriques puisque si celles-ci ont augmenté de 52% sur le mois de mai, c'est plus de deux fois moins que la performance du mois précédent (+124,4%). Il faudra néanmoins attendre quelques mois avant de vérifier quelle est la tendance qui prévaut sur ce marché.

(avec agences)