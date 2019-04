"Il y aura un printemps de l'automobile, mais ce sera rock and roll" (Herbert Diess)

LA TRIBUNE - Depuis quelques semaines, les journaux spéculent sur une fusion entre le groupe Fiat et des groupes automobiles français... Pensez-vous que c'est le signe qu'une consolidation est en cours ?

HERBERT DIESS - Je dirais que oui, une consolidation est probablement en train de se faire. Nous voyons bien que certains de nos concurrents sont sous pression et qu'ils doivent réagir. Dans certaines régions cela fait réellement sens notamment sur le marché chinois qui reste toujours très fragmenté avec des petites entreprises. Et mon opinion c'est que dans la prochaine décennie, il sera encore plus question du volume qu'actuellement. Les voitures dans le futur vont se différencier à travers les logiciels, les ordinateurs, et notre industrie ressemblera de plus en plus à l'industrie du smartphone sur le long terme, enfin pas exactement similaire, mais on aura certaines de ses caractéristiques. Ainsi, l'effet d'échelle va devenir une réponse industrielle adéquate pour certains constructeurs.

Que compte faire Volkswagen ?

Nous construisons déjà à peu près 10 millions de voitures à travers le monde, nous sommes très forts dans le domaine des technologies en Chine et nous pensons...